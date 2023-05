Inflación liga tres meses a la baja, llega a 6.25% en abril

A-AA+

La inflación en México desaceleró su marcha por tercer mes consecutivo, para ubicarse en 6.25% en abril pasado a tasa anual, en línea con el consenso estimado por los especialistas, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.02% durante el mes pasado respecto al periodo inmediato anterior, su primer retroceso mensual desde abril de 2020, cuando reportó una baja mensual de 1.01%.

El incremento general de precios en abril se ubicó en línea del consenso de los analistas de 6.25% a tasa anual, dentro del rango previsto de entre un mínimo de 6.17% y un máximo de 6.41% previsto por las 32 instituciones financieras consultadas por CitiBanamex, de las cuales cuatro acertaron en su estimación.

----Descuentos a tarifas eléctricas

El periodo estuvo altamente influenciado por los resultados de la primera quincena del mes, en específico, por la entrada en vigor de los descuentos de verano a las tarifas eléctricas, comentaron especialista de Banorte.

El menor dinamismo de la inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, contribuyó a la desaceleración del índice general de precios, al pasar de 8.09% en marzo pasado a 7.67% en abril, su menor tasa desde julio del año pasado.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.5% y anual de 9.54%, mientras los servicios aumentaron 0.25% en el mes y 5.46% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió -1.25% a tasa mensual, desacelerándose a tasa anual al pasar de 3.27% a 2.12%. En su interior, los precios de los productos agropecuarios no observaron variación mensual, con lo que el aumento anual llegó a 6.13%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 2.3% en el mes, con lo que el segmento registró una baja a tasa anual de 1.08%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tuvo una variación mensual de -0.13% y anual de 6.5%.