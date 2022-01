"Inflación y carestía no se han 'comido' aumentos al salario mínimo", afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la inflación y la carestía no se ha "comido" los incrementos al salario mínimo realizados en los primeros tres años de su gobierno.

"Si damos a conocer que tenemos inflación y un comportamiento de precios en básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que la inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que en el periodo neoliberal la carestía si se comía y se "tragaba" los aumentos al salario mínimo.

"Pero eso la prensa conservadora y oficiosa nunca lo analiza", señaló el presidente durante la conferencia mañanera.

Sobre las tasas de interés, el mandatario dijo que estas se mantienen a la baja en comparación a cuando inició su administración.

"Cuando llegamos al gobierno la tasa era de 8% el Banxico la bajó a 4%, es un mecanismo que tiene el Banxico para controlar la inflación. De todas manera la tasa actual es más baja de cuando llegamos al gobierno".