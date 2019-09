Infonavit descontará adeudos de créditos que ya estén pagados al 90%

El Infonavit anunció el programa "90 Diez", con el que se le perdonará el 10% del adeudo a aquellos derechohabientes que ya hayan pagado 90% de su crédito.

Se estima que 31 mil 021 familias serán beneficiadas de este programa. En suma, perdonará aproximadamente 485.4 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dijo que para que los derechohabientes sean candidatos a este beneficio deberán tener un crédito denominado en veces salario mínimo (VSM) con al menos cinco años de antigüedad.

Los beneficiados recibirán una notificación por medio de una carta dirigida a ellos y a sus patrones, mensajes de texto, correos electrónicos o estados de cuenta físicos y electrónicos.

Los acreditados también podrán ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar si fueron favorecidos.

Martínez Velázquez aseguró que esta condonación de deuda no afectará de ninguna manera el rendimiento de los trabajadores que siguen aportando al fondo de ahorro para la vivienda.

"Estas familias que han aportado 90% de su crédito, han generado una rentabilidad al fondo muy alta que más o menos ronda el 12% durante todos los años que han pagado".

"Realmente es un último descuento que permite realizar el trámite de cancelación de hipoteca y por lo tanto no afecta el rendimiento. De hecho, este año, va a ser de los rendimientos más altos que del Instituto a los ahorradores", explicó.

El descuento promedio por acreditado será de 15 mil 647 pesos y los estados en donde están concentrados la mayor parte de los beneficiados son Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guanajuato, entidades con el mayor otorgamiento de empleo formal.

El programa Infonavit "90 Diez" tendrá una segunda etapa en noviembre, con lo que se pretende beneficiar hasta 40 mil familias al cierre del año.

Para otorgar este beneficio, el Consejo de Administración del Instituto, compuesto por las representaciones del gobierno, los empresarios y los trabajadores, asignó una bolsa total de 900 millones de pesos.

El descuento se otorgará sin importar el nivel salarial o el régimen de amortización, ya sea ordinario, extraordinario o en prórroga.

Los acreditados elegibles no necesitan dar su consentimiento para obtener el beneficio, ya que se aplicará de manera automática.

Es muy importante que los acreditados que reciban este beneficio descarguen el Aviso de Suspensión de Descuentos y lo entreguen a su patrón para evitar que se hagan retenciones extraordinarias y se generen pagos en exceso, agregó Martínez Velázquez.