Profeco alerta por cobros extras en aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Si planeas salir de viaje de trabajo o de turismo debes tener cuidado porque hay cargos que de manera automática te puede cobrar la aerolínea, a pesar de que son servicios opcionales, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"A pesar de que los "seguros de viaje" o los "seguros contra cancelación" pueden representar un beneficio para los consumidores ante cualquier imprevisto, su contratación deberá contar con tu consentimiento y no deben ser precargados de manera automática y engañosa".

Por ello, la Profeco te sugiere revisar y desactivar los posibles cargos extras que te puedan hacer las empresas, sobre todo aerolíneas como Viva Aerobús.

La Procuraduría encontró que Viva Aerobús "aplica cargos precargados al momento de hacer transacciones", por lo que te sugiera que elimines esos servicios adicionales como lo es el seguro de viajero, "viaja totalmente protegido", el cual puedes omitir a la hora de pagar dando clic en la opción "quitar".

En la Revista del Consumidor del mes de abril, la Profeco dijo que "las aerolíneas mexicanas que no realizan el cobro automático de seguros o servicios adicionales son: Volaris y Aeroméxico".

Por ejemplo, Aeroméxico desglosa el monto total a pagar sin ningún cargo adicional de servicios y se tiene la opción de contratarlos o no en la página de la aerolínea.

La Profeco pidió a los consumidores poner atención a estos cobros que se hacen mediante métodos de engaño que te aumentan el monto de pago haciendo cargos adicionales que son opcionales.