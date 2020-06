Infonavit duplica crédito para mejoramiento de vivienda

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó un incremento al crédito que se puede otorgar a los derechohabientes para mejora y remodelación de su vivienda.

A través del programa Mejoravit, se podrán solicitar 125 mil 190 pesos, en lugar de los 59 mil 954 que se daban anteriormente.

Además, se redujo la antigüedad laboral para solicitar este crédito a sólo cuatro meses, la mitad del tiempo que se requería con anterioridad.

Mejoravit es un crédito bancario a plazos de 12 a 30 meses, que permite remodelar o mejorar la vivienda de los trabajadores, a través de la compra de materiales y productos en cualquiera de los 2 mil 826 puntos afiliados en todo el país.

Este financiamiento sirve para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de cocina y baño, hacer mejoras que no requieran una modificación estructural del inmueble y adquirir equipo de desplazamiento para personas con discapacidad dentro de casa.

Las mejoras pueden hacerse a una casa propiedad del trabajador, de su cónyuge, sus padres, hijos, hermanos y/o abuelos.

Para solicitar un crédito Mejoravit, los trabajadores deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), precalificarse, cumplir con los 116 puntos y tener al menos cuatro meses de antigüedad laboral.

En el portal del Infonavit (www.mejoravit.com), los derechohabientes pueden consultar los bienes y servicios que podrán adquirir, así como los comercios autorizados más cercanos para comprar lo que necesiten para mejorar su vivienda.

Posteriormente, deben hacer una cita en el portal del Instituto o a través de Infonatel (800 008 3900), para acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano e inscribir su crédito.

Será necesario llevar original y copia del INE o pasaporte, original y copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio del inmueble donde se llevarán a cabo las mejoras y estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a tres meses.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19 los CESI y la atención presencial no se ha suspendido; sin embargo, aplicando el protocolo sanitario dictado por el gobierno federal y la Secretaría de Salud, se implementó un sistema de citas para evitar aglomeraciones y se redujo hasta las 13:00 horas el horario de servicio.

Una vez realizada la inscripción del financiamiento, el trabajador recabará el aviso de retención firmado por su patrón, documento que deberá llevarse al CESI, para formalizar el financiamiento, firmar el contrato y obtener la tarjeta Mejoravit, con 80% del saldo del crédito.

El 20% restante (hasta 25 mil pesos), se deposita directamente en la cuenta bancaria del acreditado para que pueda usarlo en el pago de mano de obra.

En la pasada administración se detectaron irregularidades en el uso de la tarjeta Mejoravit, por lo que a la fecha se han dado de baja 401 comercios por incurrir en prácticas irregulares.

Adicionalmente, se implementaron controles para evitar la usurpación de identidad a través de la captación de registros biométricos y la verificación de la cuenta CLABE del derechohabiente para depositar el 20% del crédito para el pago de mano de obra.