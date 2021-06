Infonavit exhorta a vigilar las cuotas que aportan los patrones

Por Ley, las empresas que contratan a sus trabajadores de manera formal tienen que aportar 5% del salario del trabajador a su Subcuenta de Vivienda.

Sin embargo, por diversas razones, las empresas no siempre cumplen con esta obligación y registran a los trabajadores con un menor salario al que realmente perciben, con subcontratación o incluso evadiendo las cuotas de seguridad social con pagos irregulares.

Ante esta situación, el Infonavit exhortó a los trabajadores a vigilar a la empresa en la que trabaja y denunciar irregularidades de forma anónima.

¿Cómo saber si tu empleador está al día con sus aportaciones?

Entra a micuenta.infonavit.org.mx, y si no estás registrado date de alta.

En el menú principal da clic en el apartado "Mi ahorro" y después revisa la pestaña "Cuánto ahorro tengo", ahí se pueden ver las últimas aportaciones con el detalle del año, bimestre, nombre de la empresa, fecha en la que se hizo el pago y el monto entregado a tu nombre.

Si quieres revisar más allá del periodo mostrado, en el apartado "Resumen de movimientos de mi ahorro" podrás elegir el periodo que quieras revisar.

En la pestaña "Calculadora del ahorro" podrás hacer una estimación del monto de tus aportaciones, y hasta cuánto puedes acumular en un año con tu salario actual.

Si tienes dudas sobre tus aportaciones, ya que estas no coinciden con tus cálculos o dejaron de registrarse y no sabes por qué, puedes llamar a Infonatel al 800 008 3900, desde cualquier parte del país.

Sólo necesitas tu número de seguridad social.

Si el resultado de esa revisión es que existen irregularidades, en esta misma línea telefónica podrás iniciar el proceso para aclarar las inconsistencias con la empresa.

El Infonavit destacó que el trámite se realiza de forma anónima desde el sitio de Mi Cuenta Infonavit donde se puede enviar la documentación necesaria para hacer las aclaraciones necesarias.

"No habrá repercusiones en tu trabajo y tu identidad será resguardada", aseguró el Infonavit, en un comunicado.

El permitir abusos sobre tus ahorros no sólo afecta el crédito que puedes obtener con el Infonavit, también fomenta malas prácticas que afectan a los ahorros y las posibilidades de otras personas de adquirir un crédito, agregó el Instituto.