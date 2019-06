Infonavit, sin restricciones para crédito entre parejas del mismo sexo

Las personas del mismo sexo puede solicitar un crédito mancomunado en el Infonavit, pues no existe restricción al respecto, aseguró el director general del organismo de vivienda, Carlos Martínez.

En gira por San Luis Potosí, donde en mayo pasado el Congreso local aprobó el matrimonio igualitario, el directivo apuntó que otros congresos estatales deben avanzar en la misma dirección.

"En el Infonavit no hay una restricción, entonces al revés; invitamos a aquellos que se vayan a San Luis Potosí que puedan sacar su crédito con el Infonavit, no se tiene que hacer ninguna reforma, es más bien un poco de postura, a veces se quedan sacados de onda, pero no, el Infonavit no tiene ninguna restricción en la materia normativa interna".

Hizo un llamado a las legislaturas locales que no han aprobado algo en este sentido; "Imagínense, le están quitando la posibilidad a dos personas de tener una mejor casa".

Por otro lado, el directivo comentó que lo que eran antes las delegaciones del Infonavit en los estados ahora serán oficinas estatales de servicios.

"Lo que hay que limitar es esto que venía pasando de que se sentían como embajadores de la Dirección General y que se dedicaban a la grilla; o sea, aquí se tienen que dedicar al servicio a la gente, se tienen que poner a atender a la ciudadanía, a resolverle sus problemas, a estar del lado del trabajador".

Destacó que se buscará ayudar al trabajador en los diferentes procesos como abrir su banca electrónica del Infonavit, porque sólo 5.0 por ciento de los trabajadores que están en el Instituto tienen su cuenta electrónica.

"Ahí pueden hacer muchísimos servicios, ahí pueden pedir la solicitud de la subcuenta de vivienda, pueden incluso calificarse para un crédito, para el programa de Responsabilidad Compartida pueden hacer el trámite ahí en línea en su cuenta electrónica, pueden ver sus aportaciones patronales".

Respecto a sus metas de reducción del gasto operativo para cumplir con la austeridad republicana, el directivo indicó que se propuso bajar el gasto operativo de inversiones del Instituto en dos mil millones de pesos y al día de hoy, este ya se recortó en mil 800 millones de pesos.

En conferencia, aseguró que la institución hace un esfuerzo importante para reducir el gasto que tiene, y pese al recorte, no se afectó la operación del organismo.

"Lo que nos dimos cuenta es que la administración pasada venía gastando, y lo pongo en un ejemplo, una partida, que era la partida 511, venía gastando en esa partida 250 millones de pesos al año, y en el año 18 se gastaron 600 millones, entonces ya me lo dejaron igualito para el 19. Pues no, regresamos históricamente, ahí nada más el recorte es regresar a los 250 millones que efectivamente venías gastando".

Por otro parte, abundó, hubo una reducción fuerte en los salarios de todos los directivos del Infonavit, sobre todo el cuerpo directivo para que en el tabulador salarial nadie ganara más que el Presidente de la República.