Informa el SAT reprocesará las declaraciones anuales

A algunos contribuyentes que presentaron la declaración anual de impuestos a finales de marzo o los primeros días de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les informó que será reprocesada para dar el siguiente paso para la devolución de impuestos.

También les pidió a las personas físicas que no realicen ninguna declaración complementaria.

Esto significa que el SAT va a considerar información que no tenía en la declaración precargada de los contribuyentes que van a tener un saldo a favor, explicó la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales.

Podría tratarse de algunos errores en el timbrado de recibos de nómina originados en la retención del impuesto sobre la renta (ISR) entre otros, precisó.

Recomendó a los contribuyentes esperar a que el SAT reprocese la declaración, y atender la recomendación de no presentar una declaración complementaria porque sólo se debe hacer cuando hubo algún error u omisión por parte de la persona física.

"Hay que darle seguimiento y esperar la respuesta del SAT. En estos casos no se debe presentar una declaración complementaria porque sería reconocer que el contribuyente cometió algún error; si fue de parte del SAT, entonces va a reprocesar la declaración", señaló.

Se espera que esto quede resuelto el lunes, debido a que se atraviesa los días inhábiles por la Semana Santa.

Diamantina Perales dijo que una vez que el SAT revise la información que tiene, podría avisar al contribuyente de manera individual o en general y procederá la devolución automática.

Explicó que aunque el SAT tiene prellenada las declaraciones, a veces hay errores de origen como por ejemplo, en la información de sueldos y salarios, con el doble timbrado de la nómina, o por parte del SAT.

Hizo ver que en los últimos tres años, el SAT ha modificado o agregado más información en los aplicativos de las declaraciones anuales.