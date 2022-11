Informales, 85 % de los establecimientos en la industria del vestido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- En México, aproximadamente el 85 % de los 102 mil 388 establecimientos de la industria del vestido operan en la informalidad, es decir, 85 de cada 100 negocios, de acuerdo con un estudio del Inegi en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Eso significa que los trabajadores de la gran mayoría de los establecimientos no otorgan prestaciones sociales a sus trabajadores, ni manejan una contabilidad separada de la familiar, ni mercadotecnia, sin relación fiscal y tienen alrededor de cinco personas laborando.

"El 85.4 % (de los establecimientos) son informales, pero solamente producen el 2.4 %, son muchas pero producen muy poco, detrás de esto, significa que sus niveles de productividad son muy bajos, a lo mejor tienen una estructura de costos distintos y esquema de productividad bajo", dijo el subdirector de Estudios Económicos del Inegi, Jorge Quevedo.

Mientras que el 14.6 % de las empresas formales producen cerca del 97.6 % de la producción total de la industria del vestido.

No obstante, Quevedo añadió que seguramente hay más establecimientos en la informalidad que no se contabilizaron porque no cumplieron con estos criterios.

Expuso que en "el tema de la producción de informales solamente tomamos a las unidades económicas que cumplen con los criterios que informé, seguramente hay más, pero no las estamos considerando porque es un tema difícil de medirlo".

---¿Ropa ilegal?

En conferencia de prensa explicó que no se puede determinar tampoco qué porcentaje de las ventas en México son ropa ilegal, porque la medición del Inegi fue en torno a la producción y no a las ventas.

"Nos enfocamos a lo que se produce en el país, pero hay muchas cosas que llegan importadas de manera ilegal y son chinas. No estamos midiendo lo que se vende, es otra parte que tenemos que hacer, medir y calcular", añadió.

El presidente nacional de la Canaive, Emilio Penhos Mougrabi, dijo que en cuanto al porcentaje de ropa ilegal que se venden en el mercado mexicano la industria ha dicho que es aproximadamente el 60 %, pero "vemos que inclusive es mayor a eso, no tenemos evidencia", aunque aclaró que en este caso solamente midieron producción.

Por eso, dijo que es importante atender la importación ilegal, el contrabando, la informalidad, legalidad y todos esos problemas relacionados, porque hay casos en que se importa mercancía y le ponen una etiqueta de Hecho en México, además de qué hay maquiladoras que importan prendas para venderlas en el mercado mexicano en lugar de exportarlas.

---Crece PIB de la industria

En el estudio "Conociendo la industria del vestido" se explicó que el Producto Interno Bruto de la industria del vestido creció 24.4 % en 2021 con respecto a 2020, sin embargo, no alcanzó el nivel de producción que tuvo antes de la pandemia de Covid-19.

De 97.6 mil millones de pesos constantes de 2019 bajó a 69 mil millones de pesos en 2020 y aumentó a 85.8 mil millones de pesos en 2021, incremento que se dio en la producción a pesar de que la generación de empleos se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La planta laboral por el Covid-19 cayó 15 % de 2019 a 2021, es decir, de 661 mil trabajadores a 567 mil, pero si bien cae, ya no se recupera el empleo aunque sí sube la producción.