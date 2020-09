Ingreso de mexicanos se recuperará hasta 2031, estima Citibanamex

El ingreso por persona en México que se tenía antes del impacto de la pandemia de Covid-19 tardará más de una década en recuperarse, estimó el área de estudios económicos de Citibanamex.

"La perspectiva de en qué momento volveremos al PIB que teníamos antes de la pandemia, prevemos que esto se de hasta 2025 y si lo vemos en términos per cápita estamos hablando de 2030 o 2031. Va a ser un sexenio perdido en términos macroeconómicos y si lo vemos desde el punto de vista per cápita por el tamaño de la población, básicamente puede tomar una década para volver a los niveles de PIB que teníamos previos a la pandemia", dijo el director de estudios económicos de Citibanamex, Adrián de la Garza.

Al dar a conocer sus perspectivas de cierre de año y las previsiones de 2021, la firma financiera detalló que en 2019, el PIB por persona en México alcanzaba los 9 mil 940 dólares y ante el golpe de la pandemia, éste se redujo hasta 7 mil 790 dólares en 2020 y tendrá un ligera recuperación a 7 mil 980 dólares en 2021.

En ese sentido, la firma dijo que al cierre de 2020, el desempleo en México, impactado por la pandemia de Covid-19, dejará una pérdida de 900 mil plazas laborales, de las cuales se recuperarán apenas 400 mil en 2021, estimó Citibanamex.

La firma financiera recordó que en diciembre se tiene históricamente una pérdida de empleos por estacionalidad, con lo que el país tendrá una lenta recuperación en materia laboral.

"La crisis del mercado laboral va a dejar cicatrices que tardarán en sanar", dijo el economista de Citibanamex, Ivan Arias.

De acuerdo con la firma financiera, la economía mexicana tendrá una caída de 11.2% al cierre de 2020 y espera un crecimiento de 4.1% el año próximo.

Así, además del riesgo sanitario que prevalece a la espera de una vacuna para el Covid-19, Citibanamex enlista un riesgo financiero, donde la debilidad del consumo y una lenta recuperación prevalece la presión por la situación financiera de Pemex y un escenario de morosidad en empresas ante la posibilidad de que no cuenten con recursos para pagar sus deudas.

Para el economista en jefe de Citibanamex, Sergio Luna, el Presupuesto 2021 tiene un escenario optimista donde la clave será promover un escenario de certidumbre que incentive la presencia de inversión.