Inicia El Buen Fin 2022; que no se te pase ningún detalle

Las ofertas y descuentos que ofrecen tiendas departamentales y diversos comercios ya iniciaron con la décimo segunda edición de El Buen Fin.

Luego de dos años en los que las ventas en línea sobresalieron debido a la pandemia de Covid-19, este viernes 18 de noviembre inicia "el fin de semana más barato del año" con altas expectativas ya que vuelve a su formato original y ya sin restricciones.

¡Prepara la tarjeta de crédito! Si ya estás listo para aprovechar la bajada en los precios que ofrecen las tiendas, debes saber que es importante hacer un consumo responsable para que tus finanzas no se vean afectadas.

¿Cuándo empieza y cuándo termina?

Del 18 al 21 de noviembre las empresas podrán aplicar descuentos en artículos seleccionados, pero ¡ojo! debes saber detectar la publicidad engañosa o monitorear los productos que deseas adquirir en El Buen Fin 2022.

Este evento se lleva a cabo cada año, de manera conjunta con la iniciativa privada, para que los comercios otorguen descuentos en sus productos o servicios con el objetivo de incentivar la economía.

¿Dónde consultar y comparar ofertas?

Por este motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó una herramienta en línea para consultar y comparar ofertas.

Desde el 14 de noviembre, a través de este enlace podrás buscar oportunidades para adquirir ropa, electrónicos y videojuegos, entre otros productos.

En la plataforma también podrás consultar el comportamiento de los precios de 489 electrodomésticos durante los últimos dos meses, con lo que se busca asegurar que estos no sean subidos y bajados por los comercios para presentarlos como ofertas.

Cuidado con la publicidad falsa; conoce las técnicas de engaño

¿Qué pasa con la publicidad engañosa?

De acuerdo con la Revista de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hay publicidad e información que puede ser engañosa por la forma inexacta, parcial, exagerada, falsa y tendenciosa en que se proporciona a los consumidores.

Las principales técnicas de engaño son:

-Insertar restricciones o advertencias en letras "chiquitas" y en contraste de colores que impide su fácil lectura.

-Utilizar la frase "aplican restricciones", sin informar al consumidor cuáles son.

-Refieren que las imágenes son de carácter ilustrativo.

-Ofrecer beneficios o cualidades de un bien, producto o servicio, sin contar con documentación técnico-científica que lo acredite.

Por ello, si en tus compras detectas alguna de estás técnicas debes tener cuidado para no adquirir una deuda que no tenías contemplada en tus finanzas.

Reclamos durante El Buen Fin

La Profeco puso a disposición del consumidor la conciliación exprés, a través de teléfono del consumidor o en línea:

-Concilia exprés: 55 55 68 87 22 y 800 468 8722. Correo conciliaexpres@profeco.gob.mx