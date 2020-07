"Iniciativa de pensiones subirá costos laborales y no productos", asegura Coparmex

Los cambios que se discutirán en el sistema de pensiones garantizarán vida digna a los trabajadores que terminan su periodo laboral y aunque esto subirá los costos de las empresas no habrá alzas de precios, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos Walther.

Expuso que se pone delante el interés del país a costa de los propios márgenes de los empresarios, pero con la convicción de que se dará un paso adelante en favor de los trabajadores, además de que se trata de una de las reformas más importantes que se han hecho en esta administración porque dan confianza a las inversiones.

El incremento de la aportación patronal de 6.5% al 15% se dará de manera gradual en un período de 8 años, y solamente lo pagará la empresa, no le costará ni al gobierno ni al trabajador.

"No tiene costo para gobierno, trabajadores, tiene costo, que se diluye en el tiempo para los empresarios", comentó.

Aun cuando es un costo para la empresa "no contemplamos que esta reforma vaya a tener un efecto en incremento de precios o que vaya a afectar la evolución de los salarios", explicó.

Además de que "se ha analizado profundamente como podemos asimilarlo y por eso se está estableciendo este esquema gradual y no hay riesgo alguno de que esta propuesta ni afecte los precios de los productos o merme de forma alguna el compromiso del sector privado de migrar los salarios a la línea de bienestar".

En videoconferencia, De Hoyos expuso que antes se pedía a los trabajadores tener mil 250 semanas cotizadas para poder jubilarse y una vez que se apruebe la reforma se necesitarán 750 semanas.

Como esto implicará mayores pagos para el sector privado la decisión fue difícil, no fue nada sencillo, pero es un paso necesario porque actualmente el monto de la aportación es insuficiente para que muchas personas logren un retiro digno.

El especialista de la Coparmex en materia de pensiones, Jorge López, dijo que actualmente con los requisitos solamente el 20% de los mexicanos que cotizan en el Seguro Social pueden acceder a un pensión mínima garantizada, pero en cuanto se disminuya a 750 semanas los beneficiados subirán a entre 80% y 90%.

Agregó que actualmente 3.7 millones de mexicanos se podrían jubilar, pero con los cambios crecerán el número de pensionados a 15.7 millones o 16 millones de mexicanos, si se considera que actualmente solo hay 18.5 millones de personas registradas ante el seguro social.

Pero también los trabajadores independientes pueden beneficiarse porque si están entre los 34 y 36 años de edad, tienen aún 30 años más para alcanzar las semanas de cotización.