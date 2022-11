Inmobiliarias invertirán 6 mil mdd en turismo

A-AA+

En los próximos tres años, los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) invertirán entre 5 mil millones de dólares y 6 mil millones en diferentes proyectos inmobiliarios turísticos en el país.

Las inversiones no están concentradas en cuartos de hotel o casas y departamentos para alquilar, sino que comprende el desarrollo de complejos más amplios que incluyen clínicas, gimnasios y centros comerciales.

Jaime Fasja, presidente de la ADI, comentó que la mayor parte de la inversión se dará en zonas como Baja California, la Riviera Nayarit, la Riviera Maya, Pueblos Mágicos, y Puerto Escondido.

"Vemos mayor demanda en todo tipo de activos turísticos, desde hoteles, casas y complejos para rentas de larga estancia como segundas casas", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Hay un importante porcentaje de estadounidenses y canadienses que ven a México muy apetitoso para retirarse, para pasar sus inviernos o parte del año, teniendo un mejor rendimiento de sus pensiones o de sus ahorros debido a que el costo de vida es menor que en sus ciudades primarias", agregó.

Destacó que la hotelería de todo tipo detona el crecimiento de los polos turísticos creando una economía local, generando empleo y demanda de vivienda para las familias que se mudan es estas ciudades turísticas.

La ADI es responsable de 70% del desarrollo inmobiliario del país e integra a firmas como Inmuebles Carso, Grupo Gigante, GICSA, Fibra Danhos, Artha Capital, Thor Urbana, Del Parque, Be Grand, Galerías, Quiero Casa, Finsa, Chedraui, Citi Express, Copri, Marhnos, y Vinte, entre otros.

Airbnb abre oportunidades

En la Ciudad de México, el presidente de la ADI comentó que el convenio recientemente firmado con Airbnb también es una oportunidad para los desarrolladores que no han podido colocar vivienda nueva, ya que se pueden amueblar departamentos no vendidos y rentarlos en la plataforma.

"Reafirma a México como potencia turística. Ayuda mucho estar cerca de Estados Unidos y Canadá, estas potencias económicas algo que hemos visto con el Covid es que la gente se siente más cómoda viajando no tan lejos y México se convirtió en una alternativa que antes era muy temporal, a principios de invierno y terminaba a finales de la primavera, ahora vemos que la temporada se está extendiendo", indicó.

Fasja señaló que la vivienda que se renta en Airbnb no necesita reconvertirse sino que pueden ser casas o departamentos, se amueblan y se ponen en renta a través de la plataforma.