Innecesario y desafortunado que AMLO adelantará sucesión en Banxico: Gerardo Esquivel

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, consideró innecesario y desafortunado que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya adelantado la sucesión para gobernar el banco central.

Esquivel aseguró que al haber declarado López Obrador que no extenderá el periodo de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxico, que concluye el próximo 31 de diciembre, agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera en el país.?En ese sentido, en conferencia de prensa en el marco de la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, aseguró que en lo personal "es innecesario".

En ese contexto, afirmó que la institución es muy sólida, por lo que el cambio de un miembro de la junta de gobierno no afecta ni a la autonomía y cumplimiento del objetivo del banco central.? Sobre la reacción que a la sucesión en Banxico, en sus redes sociales Gerardo Esquivel se descartó para este cargo, al asegurar que no participará. "Lo reitero, por razones personales y familiares, no estoy interesado en el proceso", matizó.

El pasado 21 de mayo, el subgobernador escribió en su cuenta de Twitter: "A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul", en respuesta a sus seguidores que lo mencionaban como posible candidato para sustituir a Díaz de León.