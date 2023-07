Inseguridad, obstáculo para el crecimiento: CEESP

A-AA+

México requiere de una estrategia nacional efectiva e integral ante el problema de la inseguridad si se quieren enfrentar los inéditos niveles de violencia, los cuales se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

"La garantía de la seguridad pública es indiscutiblemente la principal obligación del Estado en todos los regímenes democráticos, y México está lamentablemente fallando. Es por la dignidad y tranquilidad de la población, y también es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico que permitan el progreso social", expuso en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

Aunque la autoridad afirma que hay avances en materia de seguridad, "aún se está lejos de un verdadero control de la situación", dijo el CEESP. Y es que en los primeros cuatro años y medio de este sexenio se registraron 53% más homicidios dolosos que en el gobierno anterior, y el total de delitos llegó a 9.2 millones, 23% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los recursos públicos que se asignan a la inseguridad "no han estado a la altura de las necesidades", señaló el centro. Por ejemplo, entre 2019 y 2022 el gasto ejercicio para seguridad pública y protección ciudadana se redujo en 28%.

"Los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad que prevalece en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad", dijeron los economistas del CEESP.

Estos hechos de inseguridad generan elevados costos a las empresas y a las familias, porque tienen que destinar recursos a protegerse y, en algunos casos, significó la salida de personas del país, agregó la institución.

"Se dice que a muchas empresas interesadas en invertir en México no las ahuyenta la inseguridad pública, ya que están preparadas para ello, debido a sus operaciones internacionales en lugares donde el problema es similar. Pero no es el caso de las empresas mexicanas, especialmente las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas)", expresó el CEESP.

El análisis también destacó que el gobierno debe definir estrategias claras que garanticen la seguridad a los mexicanos en zonas específicas, como son los puntos logísticos clave, paso de migrantes y carreteras donde transitan mercancías.

"Es urgente una estrategia nacional efectiva e integral que sea explícita para la ciudadanía, con una mejora del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la Fiscalía General y de las fiscalías de los estados que garantice la justicia expedita cotidiana", explicó.