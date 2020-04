Insuficiente el millón de créditos a mipymes que dará gobierno: Concanaco

El millón de créditos, que otorgará el gobierno de manera adicional, a las micro empresas para enfrentar la contingencia por el Covid-19 no cubrirá las necesidades del sector empresarial, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Los créditos solamente apoyarán a aquellos negocios de entre uno a tres trabajadores quienes con los recursos podrán pagar la nómina tres meses.

Pero se deja sin apoyos a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), porque en su mayoría no tiene acceso al financiamiento de la banca comercial, y son los sectores que aún no cuentan con esquemas de apoyo para evitar cierres definitivos.

En un comunicado, López Campos afirmó: "Estamos conscientes que es tiempo de sumar y solidarizarnos, pero las empresas requieren financiamientos para poder subsistir el período que estarán sin actividad productiva, pues ningún negocio puede sostener una planta laboral sin captar ingresos".

Explicó que el 90% de las empresas registraron una baja en sus ventas de 62% en marzo con respecto a febrero, pero en el sector turismo la caída fue de 86%.?Hace unos días el gobierno federal dijo que se darían créditos por 25 mil pesos a un millón de micro empresas.