Insuficiente, reforma fiscal con IVA y cambios administrativos: CIEP

Una reforma fiscal pensada en generalizar el IVA a alimentos y medicinas y sólo con cambios administrativos, no será suficiente para construir un nuevo sistema fiscal, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Aseguró que se requiere crear nuevos impuestos ecológicos y al patrimonio para reforzar los ingresos tributarios, consideró.

"Por el lado de impuestos al consumo muchas veces se tiene la idea es que ponerle IVA a alimentos y medicinas esto se arregla, pero la verdad es que no", dijo el director general del (CIEP), Héctor Villarreal Páez.

Durante la presentación del documento "Mayores ingresos y equidad necesarios para un nuevo sistema fiscal", dijo que el IVA generaría poca recaudación, además de que es muy regresivo.

Por el lado de la simplificación administrativa, consideró que los 200 mil millones de pesos que estima recaudar el fisco con las facilidades para el pago de impuestos, así como el mayor combate a la inflación, es muy insignificante para lo que realmente se requiere.

Urgió a construir un nuevo sistema fiscal con cinco elementos clave que, en su opinión, se van a necesitar en la discusión para una reforma hacendaria.

Primero, señaló, debemos pensar en un esquema fiscal más progresivo, "porque somos un país muy desigual".

Tenemos que aprovechar los nuevos consensos internacionales, donde México puede ganar de manera importante en esto, mencionó como segundo aspecto.

No podemos olvidar la perspectiva de género que incluye desde la participación en el mercado laboral por parte de las mujeres, como de todos los que también reciben del sistema fiscal, añadió.

Además, propuso hacer una revisión de los gastos fiscales porque muchos ya no tienen razón de ser por lo que se crearon.

Consideró abordar el asunto de la informalidad, ya que es del mejor interés que se supere para generar un sistema fiscal más sólido, pero también más robusto.

"Hay gente que, paradójicamente, pierde por estar en la informalidad", advirtió.

IMPUESTOS NUEVOS. En el documento elaborado por el CIEP, se contempla crear nuevos impuestos como otras alternativas para reforzar los ingresos tributarios.

Uno de ellos es el gravamen a las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), mediante el cual se estima se cobre 58.38 pesos por tonelada de CO2, equivalente con incrementos nominales de 20% por año.

Lo anterior, dijo, lograría una recaudación de 44 mil 130 millones de pesos en 2022. En 10 años, dichos ingresos por este concepto serían de 166 mil 498 millones de pesos reales, según cálculos del centro de investigación.

Otra alternativa es el impuesto al patrimonio. Se plantean dos escenarios: uno plano, que aplica la misma tasa a toda la población sujeta al gravamen, y otro progresivo, que consiste en aplicar diferentes a tasas según el patrimonio.

Gravando el patrimonio neto mayor a 20 millones de pesos, se calcula que la recaudación ascendería a 50 mil 992 millones de pesos, en el escenario plano, y a 67 mil 592 millones de pesos en el escenario progresivo.

Un impuesto a la capitalización de mercado de las empresas es otra sugerencia del CIEP.

Al implementarse un impuesto de esta naturaleza a una tasa de 0.2% anual para empresas nacionales listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, se generaría una recaudación de 0.1% del PIB, estimó.