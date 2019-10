Insuficiente, subir a 68 años la edad de retiro, dice Consar

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dijo que aumentar de 65 a 68 años la edad de retiro en México como medida aislada no resuelve el problema de pensiones, con lo que deben considerarse factores adicionales para mejorar las condiciones críticas que enfrentarán millones de mexicanos al momento de su jubilación.

"Una medida aislada como sería la elevación de la edad de retiro, de 65 a 68 años (...) tendría efectos positivos, pero marginales sobre la cobertura pensionaria, los recursos de los ahorradores del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y un beneficio fiscal prácticamente nulo sobre las finanzas públicas", expuso.

En el documento La edad de retiro en el SAR explicó que a partir de un análisis de la Consar, se prevé que si el retiro se mantiene como en la actualidad (65 años), durante 2019 a 2100, sólo 24 de cada 100 cuentahabientes en el SAR cumplirán el requisito de aportaciones para obtener una pensión del IMSS. Si se aumenta a 68 años, la cobertura pensionaria subirá sólo dos puntos porcentuales, para ubicarse en 26%.

Esto significa que el resto de la población no alcanzará las semanas mínimas de cotización, con lo que tendrá una negativa de pensión.

"Además de la edad de retiro, existen otros factores que inciden sobre las pensiones (...) Destacan el porcentaje de aportaciones, las comisiones cobradas y los rendimientos ofrecidos por las Afore, el programa universal de pensión de bienestar para adultos mayores y el ahorro voluntario, principalmente", dijo.

Esas variables deberán ser analizadas ante una eventual reforma integral del SAR, para que los mexicanos cuenten con ingresos suficientes que les permitan llevar una vida digna en su edad adulta.

Detalló que el panorama para la llamada "generación Afore", que cumple la edad de retiro entre 2019 y 2100, será complicado ante las condiciones de bajo ahorro con las que enfrentarán su vejez.

Dijo que el SAR considera el pago de una pensión mínima equivalente a 3 mil 199 pesos mensuales para los afiliados al IMSS que alcancen los requisitos mínimos para retirarse.

A principios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no se aumentará la edad de jubilación y dejó abierta la posibilidad de que haya una reforma en la ley de pensiones en beneficio de los trabajadores.