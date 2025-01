Video | Amazon anuncia inversión por 5 mil mdd en Querétaro

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció una inversión de Amazon por 5 mil millones de dólares, que tendrá como sede Querétaro, lo que significa la creación de una región digital.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard explicó que esta inversión significa una contribución al PIB de México de 10 mil millones de dólares en los próximos 15 años a partir de 2025.

El secretario de Economía apuntó que esta inversión significa darle oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial y se generarán más de 7 mil empleos por año.

Se sumarán 400 mil personas en México para manejar una región porque es el conjunto de centros de datos, explicó Ebrard.

"Es una buena noticia para México, es una de las inversiones más importantes que se han registrado", expresó Ebrard.

Paula Bellizia, CEO para América Latina de Amazon Web Services (AWS), reconoció el liderazgo de Sheinbaum en México.

?? | Paula Bellizia, CEO de Amazon para América Latina, anunció este martes una inversión por 5 mil millones de dólares en México.

Toda la información: ??https://t.co/hRfOzii2Wb pic.twitter.com/XZKrunjX2T — Pulso Online (@pulso_mx) January 14, 2025

"Hoy estamos acá para lanzar las operaciones de centros de datos en México, para inaugurar la infraestructura de servicios de cómputo en la nube de Amazon Web Services para que se ofrezcan desde acá, desde México", dijo.

Nuestra visión, dijo Bellizia, es que seamos en México un catalizador del progreso nacional que tendrá beneficios como que en los próximos 15 años la inversión contribuirá con más de 10 mil millones de dólares en el PIB y respaldará un promedio anual de 7 mil empleos altamente calificados y de tiempo completo.

"Llegamos a México para quedarnos, porque esta inversión es mucho más que la construcción de centros de datos de vanguardia, se trata de una apuesta decisiva y sostenida por el crecimiento socioeconómico y el futuro digital de este gran país y de todos los mexicanos", señaló la CEO para América Latina de AWS.

Inversión está contemplada en el Plan México

Ante la inversión de 5 mil millones de dólares que hará Amazon para la creación de una región digital en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ello significa que hay confianza en el país para invertir, y que ello forma parte del Plan México.

"Agradecer el compromiso con México y además, lo que siempre hemos dicho: Hay confianza en nuestro país para invertir y el plan que presentamos ayer, pues es un plan de largo plazo, no solamente del sexenio, sino un plan de desarrollo equitativo sustentable para México", destacó.

Explicó que esta inversión es importante para el país por su oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas o especialistas matemáticos en datos y permite además potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país.

"Segundo, por lo que significa, no solamente la propia inversión, sino estos centros de datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar. Es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país", explicó.

Agregó: "Estamos muy orgullosos del momento que estamos viviendo y la inversión que presentan el día de hoy, pues muestra justamente eso, que México no solo tiene gran presente, sino gran futuro".

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard mencionó que los 5 mil millones de dólares de Amazon son parte de la inversión que tienen contemplada con el Plan México, que es de 277 mil millones de dólares.

"Tiene un gran impacto no sólo por la infraestructura, vamos a decir, física o de datos, sino por el número de personas que vas a entrenar y capacitar más de 200 mil", destacó.