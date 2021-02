Inversión extranjera directa cae 641 mdd por pandemia: Economía

La inversión extranjera directa en México ha caído 641 millones de dólares durante la pandemia por Coronavirus 2019, reconoció la Secretaría de Economía; esto representa una compactación de 43% con respecto a lo que se captó anualmente antes del virus.

En reunión a distancia para presentar a los senadores el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), entre México y Hong Kong, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez, reconoció que los flujos de inversión directa en México han tenido una caída "dramática".

"Los flujos de inversión extranjera directa en México han caído dramáticamente debido a la pandemia, pasando de 1.5 billones de dólares en 2019 a 859 mil millones en 2020; sin embargo, respecto a otros países, al nuestro no le ha ido tan mal", dijo.

El acuerdo APPRI, agregó la subsecretaria, ampliará las posibilidades de México para captar capitales provenientes del exterior, los cuales son un importante complemento de la inversión doméstica, especialmente en la situación económica derivada de la pandemia por Covid-19.

"Estos instrumentos permiten tener un piso parejo para la competencia; establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas; y mantienen mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones", dijo la funcionaria federal.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores, subrayó que el APPRI se sumaría a otros 30 acuerdos similares con los que ya cuenta México para mostrar al país como un destino de inversión atractivo y crea la oportunidad de que haya más importaciones hacia aquella región comercial.

En reunión a distancia, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, de Relaciones Exteriores y de Economía, aprobaron el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), entre México y Hong Kong.

El tratado garantizar a los empresarios que hagan negocios entre ambos países, un trato no discriminatorio y compensación en caso de expropiación o nacionalización.

"Esto permitirá la transferencia libre de capitales y acceso al arbitraje internacional para la solución de controversias, además de brindar mayor certeza jurídica a las inversiones de ambas partes", dijo el Senado en un comunicado de prensa.

El Tratado fue firmado el 23 de enero de 2020 durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez, y el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico del gobierno de Hong Kong, Edward Yau Tang-wah.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT), secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, indicó que el acuerdo muestra el interés creciente de ambas partes para estrechar vínculos, intensificar la cooperación económica y los flujos de inversión en beneficio mutuo.

El senador Gustavo Madero Muñoz (PAN), presidente de la comisión de Economía, dijo que este instrumento ofrece a la comunidad empresarial un marco normativo y concede un trato no discriminatorio a los inversionistas para darles certidumbre.