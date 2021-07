Inversiones del sector energético, en espera de resolución de la SCJN: Coparmex

Inversionistas del sector energético decidieron frenar sus proyectos de inversión en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su fallo en torno a si son constitucionales o no los cambios que se hicieron la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Hidrocarburos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Por el momento hay algunas suspensiones temporales y definitivas en contra de las modificaciones hechas a esas legislaciones, pero hace falta conocer la decisión final del Poder Judicial.

"Con respecto a las 2 leyes, que van en contra de la Constitución, sí observamos que hay inversiones listas para hacerse en nuestro país que se han detenido, momentáneamente, esperando la resolución que se haga en el caso de estas dos leyes, la Ley industria eléctrica y la Ley de hidrocarburos, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", añadió.

Durante la videoconferencia para dar a conocer las Juntas Binacionales Coparmex 2021 México-Alemania, Medina Mora comentó que en la medida en que se ofrezca certidumbre jurídica "será más fácil que venga la Inversión Extranjera Directa en mayores cantidades".

Sin embargo, hay cambios que van contra la Constitución como la Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, el padrón de usuarios de telefonía celular y la extensión del período del Ministro Presidente de la Suprema Corte.

"Se han aprobado leyes que van en contra de la Constitución, afortunadamente, el Poder Judicial ha dado suspensiones temporales y definitivas, está todavía en discusión si quedan estas leyes, estaremos atentos a la respuesta de la Suprema Corte. Esperamos que haya un respeto del Estado de derecho eso es lo que en general nos ayudará a enviar una señal correcta a mercados internacionales y a que llegue un mayor monto de Inversión Extranjera".

Al respecto el representante de la Confederación de la Industria Alemana, Joaquin Elsasser, explicó que "la inversión alemana tiene una mirada de largo plazo, hay corrientes y cambios, pero el marco general de colaboración es la economía global y sigue bastante firme".

Expuso que en general los empresarios alemanes tienen comentarios positivos sobre México "vivimos amenazas, incertidumbres, pero no se ha perdido la confianza en el potencial a largo plazo y ahí creo que México tiene una gran oportunidad, es de los países más atractivos, desde luego siempre hay espacios y necesidades de incrementar el atractivo".

Consideró que el trabajo de atraer proyectos al país es una labor diaria y añadió: "México ha logrado tener una imagen de excelencia, pero esas imágenes no son para siempre, hay que luchar diariamente para ser atractivos y también hay riesgos para disminuir esta imagen o atractivo".

Sobre el tema energético dijo que apostarle a combustibles fósiles no permitirá un desarrollo sustentable a largo plazo.

"Ningún desarrollo económico que apuesta a los hidrocarburos, va a ser sustentable a largo plazo. Es un mensaje firme y claro, no solo de Alemania, sino de la Comunidad Europea y de gran parte de la economía mundial, hay un acuerdo", añadió.