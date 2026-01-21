Inversionistas preocupados por inseguridad en turismo en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- A los interesados en concretar proyectos de inversión en México ligados al turismo les preocupa la situación de seguridad pública en el país, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

En videoconferencia desde Madrid, España, donde se realiza la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el líder de los comerciantes dijo que los inversionistas "en principio preguntan cómo está la seguridad, uno de los aspectos que principalmente les preocupa es la seguridad pública, más que la jurídica".

Añadió que a los empresarios se les responde que ya se establecieron "mapas de riesgo en los que se está trabajando, que hay espacios en los cuales el gobierno ha venido avanzando, que hay reformas que están en proceso, y que esas reformas que están en proceso, son determinantes para poner la seguridad que requiere cualquier población, que requiere cualquiera actividad o comercial educativa, social, cultural".

Añadió que México aumenta su atractivo por el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y explicó que los inversionistas buscan de manera clara "una certidumbre en términos regulatorios y jurídicos, buscan que las reglas sean claras, permanentes, que no tengan cambios, obviamente en ese espacio de seguridad jurídica que el Estado de derecho fortalezca la estructura del diálogo que pudiera existir", entre otros puntos.

Además de que buscan que la infraestructura logística y energética les permita posicionarse, preguntan sobre las condiciones laborales, productividad y la "capacidad de tener interacción con los gobiernos locales que es en donde realmente se posiciona la inversión", ya que tienen interés en bienes raíces.

Dijo que los inversionistas buscan hacer alianzas, concretar esquemas de cooperación, como el promover los destinos del Tren Maya, entre otros destinos turísticos aprovechando que viene el Mundial de Fútbol en junio próximo y que muchos turistas buscan conocer puntos turísticos, más allá de los estadios.

Dijo que de FITUR se espera captar al menos 500 millones de Euros en inversiones, lo que significa tener una mayor captación de turistas para este y los próximos años, lo que podrá impulsarse gracias a que entre México y la Unión Europea hay un tratado de libre comercio que los une, "además de que tenemos una economía abierta".