Inviable operar en dos aeropuertos: aerolíneas

Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y LATAM Airlines aseguraron que será complicado operar en el aeropuerto internacional de Santa Lucía y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como lo propone el nuevo gobierno.

En un panel de CEOs de Aerolíneas de América Latina organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en Brasilia, los directivos de estas aerolíneas coincidieron en que operar en dos aeropuertos es complicado.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que para su modelo de negocio de red necesitan operar en un solo aeropuerto. "No hace sentido operar en dos tan próximos porque nuestros equipos a veces van a Guadalajara o a Nueva York y cambiar pasajeros, el equipo y hacer un brinco de 15 kilómetros y segmentar las operaciones aumenta los costos", explicó. Por lo tanto, Aeroméxico seguirá operando en un solo aeropuerto.

Por su parte, Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, dijo que también ellos necesitan operar en un solo aeropuerto y tiene que ser donde esté Aeroméxico porque tienen una alianza de conectividad con la aerolínea mexicana.

"No todos los (pasajeros) que llegan al DF van al DF, algunos van a otras ciudades pequeñas y grandes. Si Aeroméxico está en un aeropuerto y nosotros en otro no funciona", indicó.

Enrique Cueto, director ejecutivo de LATAM Airlines, puso como ejemplo a Argentina, donde también operan dos aeropuertos y aseguró que ha sido desastroso para las aerolíneas.

"En Argentina parte de su drama es tener separadas sus operaciones y sus vuelos y para el país es un desastre. Llegas a Ezeiza y te tienes que ir al otro para operaciones domésticas y han tratado de hacer cualquier cosa para arreglar", comentó.

Conesa comentó que tanto las aerolíneas como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) y ALTA siguen a la espera de que las autoridades les presenten el diseño del espacio aéreo porque los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo y si no hay un espacio aéreo sostenible es muy difícil tener una operación terrestre también sostenible.