IP apoya T-MEC, pero temen aranceles

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía dijo que las conclusiones del proceso de consultas públicas sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) muestran que 84% de los sectores están de acuerdo con ese convenio comercial, porque es el pilar para la competitividad de América del Norte.

Durante el evento de presentación del documento Resultado de las Mesas de Consulta Pública para la Revisión del T-MEC, en el que estuvieron representados el sector empresarial ay organizaciones del sector obrero, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que ese será el "mandato" a seguir durante la revisión del acuerdo.

Además, seguirá la "estrategia basada en sangre fría y precaución. No temor, pero sí administración del tiempo y de los impulsos".

Recordó que el acercamiento bilateral con Estados Unidos iniciará el 16 de marzo, mientras que en el caso de Canadá se realizará una visita en los primeros días de mayo, con el fin de definir las reuniones entre ambas partes.

El subsecretario de Comercio e Industria de la dependencia, Vidal Llerenas Morales, dijo que, medido por estados, el apoyo que tiene el acuerdo es de 75.9% en las 32 entidades del país.

Agregó que entre los aspectos que preocupan a los sectores productivos destacan los aranceles aplicados por el gobierno estadounidense, que no permiten un libre comercio, como lo indica el tratado, pues distorsionan el comercio y son prácticas injustificadas.

"El acuerdo funciona cuando se respeta, cuando se imponen aranceles u otras medidas injustificadas, se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos frente al resto del mundo y otras regiones", explicó.