IP califica como "inadecuada" la iniciativa de subcontratación

La propuesta de reforma contra la subcontratación que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, es una iniciativa que surge de manera unilateral y sin ser producto del diálogo, además de que no tiene proporción ni es adecuada, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Como hemos sostenido, se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos", afirmó la máxima cúpula empresarial en un comunicado.

El organismo que preside Carlos Salazar expuso que les preocupa que se vaya a discutir este martes 3 de diciembre en comisiones, porque el cambio generará "un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional".

Se quejó de que no hubo consulta pública ni diálogo alguno, por lo que pidieron un esquema de parlamento abierto a fin de que se evalúen realmente las consecuencias que habría de concretarse la reforma.

El problema es que "no se ha llevado a cabo una reflexión y evaluación del impacto que tiene para la actividad económica y no se han escuchado las preocupaciones de las partes", dijo.