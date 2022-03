IP rechaza reforma energética por prejuicios contra 4T: SE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Los cambios de política pública en el sector energético invariablemente reciben el rechazo de la iniciativa privada por "prejuicios" contra el gobierno actual, aseguró el director general de energías limpias de la Secretaría de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez.

Expuso que la iniciativa privada canceló proyectos de generación eléctrica con fuentes limpias que iban a iniciar a fines del 2021 y principios de 2022, en lugar de mantenerlos en beneficio del medio ambiente.

Al término de la inauguración de Mexico WindPower 2022, el funcionario dijo que "a las decisiones estratégicas se les entró con prejuicios, prejuicios por hacerlo nosotros, por el cambio de gobierno", dijo.

Comentó qué hay rechazo entre el gobierno y la iniciativa privada por ambas vías.

"No es verdad que sólo desde el sector gubernamental se ha tenido un rechazo al sector privado, sino al contrario lo hemos sentido de igual forma, pero finalmente el gobierno" es democrático y "pidió un cambio particularmente en estos temas".

Consideró que a pesar de que las políticas públicas que han propuesto benefician, el sector privado las rechaza, y para la iniciativa de reforma eléctrica también hay presiones para que no se apruebe tanto de empresas como del extranjero.

Comentó qué hay versiones de que Estados Unidos va a aumentar la presión para que se rechace la reforma y "los mismos legisladores han estado insistiendo en que ha habido una serie de presiones del sector privado nacional y extranjero para que la reforma no se apruebe".

Sin embargo, dijo que el gobierno explicará los beneficios de la reforma y se aclararon los alcances porque a pesar de que las empresas dicen que se usarán más combustibles fósiles, eso no dice la reforma.

Al respecto el presidente Asociación Mexicana de Energía Eólica, Leopoldo Rodríguez Olive, dijo que necesitan diálogo con el gobierno federal en torno a la reforma, pero sigue sin darse, aunque hay reuniones para otros temas.

Agregó que el gobierno federal quiere hacer cambios que pueden terminar por destruir empresas.

"La realidad es que esos cambios regulatorios que se han hecho, la verdad es que, no son resultado de un diálogo de vamos a hacer esto, sino es ahí va, y no se pueden aceptar de golpe cambios de repente tan radicales porque destruyen empresas".

---"Hay proyectos pero no hay permisos para hacerlos"

Comentó que ante la falta de certidumbre y con los cambios, en realidad "hay proyectos pero no hay permisos para hacerlos, no se van a poder concretar y no se va a llegar a las metas de transición energética".

Para el empresario actualmente "No hay las condiciones, no hay la certeza y no hay los permisos para concretar los proyectos hacia adelante".

Añadió que México requiere proyectos para instalar 9 mil 500 megawatts a base de energías limpias y el gobierno solamente tiene mil 300 megawatts en proyectos.

En el corto plazo se necesitarán 10 mil millones de dólares, "pero si nos vamos más allá hacia el 2030 necesitamos 38 mil millones de dólares", pero con los cambios se requerirán no solamente inversiones en generación, también en transmisión y distribución.