IVA no impacta a negocios que usan apps de entrega a domicilio

El cobro del IVA a restaurantes que utilizan plataformas de entrega a domicilio no debe afectar los ingresos de estos negocios, dijo Andrea Vidales, gerente de comunicación de DiDi México.

Desde el pasado 1 de junio es obligatorio para las plataformas digitales retener y enterar el 16% del IVA a los restaurantes.

"Esto no quiere decir que es un 16% sobre el ticket total, es un 16% a la tasa de servicio, esto representa un máximo del 4% sobre el total del ticket final de los restaurantes", explicó la directiva.

Vidales detalló que los restaurantes deben cumplir con el requisito de estar dados de alta ante Hacienda para usar la plataforma de entrega a domicilio.

"Por lo que esta retención de IVA no debería generar un impacto en las finanzas del restaurante ya que es un IVA aplicable a final de mes", señaló.

Sin embargo, la plataforma sabe que este impuesto es un desbalance en las finanzas del flujo diario de efectivo de los restaurantes por lo que en junio la empresa apoyó a las plataformas locales al absorber el IVA.

Actualmente, DiDi México cobra 30% como tarifa de servicio sobre el precio del producto ordenado.