Jesusa Rodríguez se viste de mago para criticar a empresas opositoras al etiquetado de alimentos

La senadora por Morena Jesusa Rodríguez apareció vestida de mago en un video difundido en Twitter en donde urge a colocar el etiquetado frontal en la "comida chatarra".

La legisladora, quien aparece acompañada del director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, criticó a las empresas por los argumentos que dan para no colocar el etiquetado frontal.

"A veces, adivinar el futuro no es tan difícil, por ejemplo, Alejandro Calvillo y yo sabemos exactamente lo que va a decir la industria de comida chatarra a propósito del nuevo etiquetado frontal de advertencia y de la norma 051", dijo.

El director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, afirmó que lo primero que dirá la industria será que "no se le consultó, que no se le tomó en cuenta, como dijeron en otros países".

La senadora aseguró que las empresas dirán que la economía nacional quebrará y que la industria del azúcar se va a venir abajo, "que no es una solución para la salud de los mexicanos".

"Dirán que las garnachas son el problema y no tienen etiquetado frontal, que los niños deben decidir por sí mismos qué comen", dijo Jesusa Rodríguez.

"Argumentos ya los conocemos, se repiten de país en país, y meten el temor a los gobernantes que esto va a ser una crisis tremenda", dijo por su parte Alejandro Calvillo.

La senadora Jesusa Rodríguez señaló que "la industria chatarra viene envenenando la población desde hace años, este etiquetado puede evitar que 600 mil personas mueran de diabetes".

Finalmente, pidió hacer a un lado las "fake news", pues urge al país tener el etiquetado frontal.