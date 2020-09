Juez frena programa energético de la 4T

Un juez federal frenó la vigencia del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 publicado por la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de julio.

El Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional para que el Programa no sea ejecutado, principalmente "en todo aquello que se oponga al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético".

La medida fue emitida en el amparo número 372/2020 tramitado por la organización ambiental Greenpeace en el que el juez también ordenó a la Sener abstenerse de cumplir los objetivos y estrategias del programa reclamado que impidan la utilización de energías renovables en el país.

"Todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables", precisó el juez.

"Deberán abstenerse de seguir los lineamientos que conforme al programa reclamado deben regir como instrumento de planeación en el sector energético. A efecto de no generar un vacío normativo durante la vigencia de esta medida cautelar, se precisa que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa combatido".

Destacó que la suspensión no busca dejar insubsistente el programa energético sino únicamente postergar sus efectos hasta que sea emitida la sentencia de amparo.

Agregó que la medida es la única vía para proteger los derechos al medio ambiente y a la salud que la quejosa argumentó que serían afectados con el programa energético de la presente administración.

También ordenó notificar personalmente al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett debido a que Greenpeace lo señaló como tercero interesado en el juicio.