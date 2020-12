Juez ordena desbloquear cuentas de Billy Álvarez

El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.

La juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, concedió el amparo a "Billy" Álvarez al considerar que el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue ilegal.

En su sentencia la juez reconoció que la petición para congelar las cuentas del empresario fue emitida por autoridades de Estados Unidos, pero que no cumplió con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por dicho país y México en la materia, razón por la que el bloqueo es ilegal.

"Las instituciones financieras deberán levantar el bloqueo de las cuentas bancarias que defiende el quejoso, esto es, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (...); BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la cuenta bancaria (...) , relacionada con la cuenta de sociedad de inversión (...) FINAGAM, Sociedad Cooperativa de Ahorro, y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, (...); y HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, (...)", señaló la juzgadora.

La sentencia aún puede ser impugnada por las autoridades, es decir, por la UIF.

Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada por movimientos inusuales de las cuentas de la cooperativa y del propio empresario y sus allegados, entre ellos su hermano José Alfredo.

La UIF inició sus pesquisas derivado de una petición de Estados Unidos y presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué ha pasado con Billy Álvarez?

Desde el 22 de julio, a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto públicamente, simplemente actualizaciones judiciales y presuntas llamadas telefónicas son las únicas formas de saber las actualizaciones del todavía presidente del Cruz Azul, bajo la Federación Mexicana de Futbol.

Lo último que se supo de la situación del exdirector de La Cooperativa Cruz Azul fue hoy, por un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias, tras el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en mayo.

El fin de semana pasado trascendió que el mismo Álvarez o gente cercana a él se comunicó con algunos jugadores de La Máquina, previo a la vuelta de las semifinales del Guardianes 2020 y la desastrosa derrota de 4-0 a manos de los Pumas, pero eso no ha sido confirmado.

Fue en mayo, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, cuando los manejos de Don Billy fueron sacudidos dentro de la cementera y del club de la Liga MX. La UIF congeló las cuentas bancarias de Álvarez, además la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, debido a una investigación por un esquema para desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero.

El mismo directivo, en un video, rechazó dichos señalamientos, pero como una bola de nieve su situación jurídica se agudizó.

Cuando los celestes presentaron su uniforme para el Guardianes 2020, Álvarez mandó un video en respaldo de la institución rumbo al nuevo torneo y, desde entonces, no se le ha visto más. Después de varios amparos negados y una suspensión definitiva contra cualquier ejecución de orden para capturarlo, se emitió una ficha roja sobre el directivo de La Máquina, desaparecido de los ojos de la justicia.

En septiembre, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de La Cooperativa, se presentaron en La Noria y se reunieron con Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina.

Entonces, se callaron los movimientos sobre Álvarez, además de que socios de la Cruz Azul, rivales de Marín y Velázquez, también organizaron una Asamblea General para determina el futuro de la cementera, mas no fue considerada por los nuevos administradores y la "guerra civil" interna sigue hasta este momento.

Las teorías de conspiración sobre los hilos de Don Billy brotaron nuevamente a la luz, cuando Héctor Huerta, comentarista de ESPN, reveló que algunos futbolistas recibieron llamadas telefónicas, supuestamente "les hablaron al oído... las tentaciones pueden ser diversas" y hoy se ordenó desbloquear sus cuentas.

Ahora, casi siete meses después de la investigación pública realizada por la UIF, todavía se desconoce el paradero de Álvarez Cuevas y la Federación Mexicana de Futbol no ha reconocido a una nueva cabeza celeste.