Kavak acuerda venderle parte de su cartera a HSBC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La empresa de compra-venta de autos, Kavak, llegó a un acuerdo financiero por 675 millones de dólares con HSBC para vender parte de su cartera de créditos para la compra de autos seminuevos.

Adicionalmente, la empresa consiguió 135 millones de dólares con Goldman Sachs y Santander, los cuales serán utilizados para respaldar la compra de más inventario de vehículos.

El acuerdo con HSBC consiste en un contrato marco de venta de cartera en el que Kavak realiza una cesión de los derechos de cobro respecto del financiamiento que otorga a sus clientes para la compra de vehículos seminuevos.

Moisés Flores, director financiero de Kavak, aseguró que no se trata de cartera emproblemada o incobrable sino que este acuerdo les permite obtener liquidez para seguir comprando vehículos para acondicionarlos y ponerlos a la venta.

Actualmente, el índice de cartera vencida de Kavak es de 1%, cuando el promedio de la industria automotriz es de 3.5%.

Y el inventario de la empresa asciende a 35 mil vehículos, los cuales esperan duplicar el próximo año.

Por parte de Goldman Sachs la empresa recibió una línea de crédito de 100 millones de dólares y de Santander otra línea por 35 millones de dólares.

Flores agregó que, a través de su propia financiera, Kavak Capital, la compañía da un promedio de 3 mil financiamientos al mes.

La empresa desarrolló tecnología financiera que le permite darle crédito a diversos perfiles de personas para acceder a la compra de un automóvil, aun cuando nunca antes habían recibido la aprobación de un crédito.

"En Latinoamérica, 40% de las transacciones de autos seminuevos registran algún tipo de irregularidad, aumentando el riesgo de sufrir un fraude.

"En estas condiciones es complicado que las instituciones tomen el riesgo financiar las unidades; tan solo en México, menos de 5% de las ventas reciben financiamiento, provocando que los ciudadanos no puedan aumentar su poder adquisitivo al no poder acceder a un automóvil", dijo Flores.

El valor de mercado de autos seminuevos en México tiene un valor promedio anual de 60 mil millones de dólares, donde Kavak tiene 1% del mercado.

La colaboración con HSBC le permitirá a ambas empresas intercambiar mejores prácticas en materia de innovación digital, gestión de riesgos y estándares globales, debido a la transformación que esto representa para la industria y sentando las bases para del mercado de autos seminuevos del futuro, afirmó Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC México.

Kavak tiene operaciones también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Turquía.