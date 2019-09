La condonación de impuestos no es delito, asegura el CEESP

La mención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su Primer Informe Presidencial y Tercer informe al Pueblo, contra las empresas a las que se les condonaron impuestos, es "delicado" porque no se puede equiparar con el robo de combustibles, porque no es delito, sino que es aplicación de la ley, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Aunque se llame "condonación de impuestos", en realidad en muchas ocasiones se trata de "diferimientos de pago", que son solamente resultado de aplicar la reglamentación tributaria.

"La racionalización de las condonaciones de impuestos es, en principio, un objetivo notable y deseable. Sin embargo, es grave que esta se equipare al robo de combustibles, toda vez que las condonaciones no son delito", advirtió.

Durante el Informe, el mandatario expresó que mediante decreto presidencial canceló la condonación de impuestos a las grandes corporaciones empresariales y financieras, porque consideró que es un "privilegio ofensivo" porque no se pagan impuestos, y dijo que en las dos administraciones pasadas se condonaron 213 mil millones de pesos a 108 grandes contribuyentes.

Para los especialistas del Centro durante el Informe hubo temas "relevantes o delicados" que se mencionaron como el anterior, así como el hecho de que los datos económicos reflejan una situación favorable para el país, aunque algunos de ellos evidencian una situación difícil a pesar de no ser cifras negativas.

Dijeron que si bien hay impulso a programas sociales debe de garantizarse que éstos cuenten con reglas de operación, padrones transparentes y objetivos claros para que sean "evaluables rigurosamente".

Sobre la inseguridad expusieron que el gobierno federal insiste en combatir el crimen "por las buenas" pero "los apoyos de programas sociales no parecen ser suficientes para disuadir a la población de colaborar con el crimen".

Lo que se requiere es una estrategia más integral que se sustente en el Estado de derecho, aplicación rigurosa de la ley y uso legítimo de la fuerza pública.