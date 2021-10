La Condusef pone la lupa sobre las aseguradoras

No es noticia que en México hay millones de personas que no cuentan con la suficiente y adecuada educación en materia de finanzas y seguros. Pero se agravó aún más con la pandemia por el Covid 19, en donde informan distintos organismos que aproximadamente unas 25 millones de personas, sobre todo niños y jóvenes, durante un tiempo importante, perdieron la oportunidad de recibir formación en esas áreas.

Este es un dato que fue aportado por la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esta entidad, junto a dos Secretarías muy importantes como lo son la de Hacienda Pública y la de Educación Pública, desde el año 2019 vienen realizando un importante trabajo de forma conjunta, a partir de diversos programas de educación que se diseñaron para educar principalmente a niños en materia de finanzas, emprendimientos, etc.

Esto conlleva a que haya en algunos casos poca información, y por lo tanto, se produzcan mayor cantidad de reclamos ante Condusef por parte de los clientes de decenas de compañías. Por ejemplo, desde dicha Comisión informaron días atrás que en lo que va del 2021, recibieron un poco más de 26 mil reclamaciones por parte de asegurados con distintos productos. Si bien puede representar tan solo una cifra, detrás de estas problemáticas hay familias o personas que no reciben la respuesta que esperan por parte de la aseguradora en donde contrataron un determinado producto.

A partir de estas reclamaciones, es que Condusef tomó la decisión de sancionar por lo menos en 48 ocasiones, a diversas entidades, toda vez que no dieron las respuestas como debían hacerlo. Por ejemplo, uno de los puntos que más resaltan los usuarios que es en donde tienen numerosos problemas, es en el plazo en que las empresas brindan una solución, que en la actualidad se encuentra en aproximadamente de 23 a 26 días hábiles. Destacan desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que los inconvenientes que los clientes pueden tener son variados, no sólo en cuanto al tiempo de respuesta, aunque este es uno de los más frecuentes.

Más allá de estas situaciones, que se espera que se puedan reducir a partir de los distintos planes para brindar mayor información a los usuarios, lo positivo es que el mercado asegurador se encuentra en crecimiento, con tasas de incrementos aproximadas en 6.6%, al menos en los meses de abril, mayo y junio de este 2021, todo de acuerdo a los datos que aporta la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Y destacar que al cesar muchas medidas sanitarias por el Covid 19, hubo mayor circulación de personas en todo el país, lo que llevó a que la siniestralidad haya crecido en casi un 19% en el segundo trimestre de 2021.

Los distintos organismos que se encargan de controlar este sector, remarcan que no hay nada mejor que comparar las aseguradoras antes de acceder a sus servicios, para elegir no sólo aquella que nos pueda dar el mejor costo, sino que también aquella que otorgue las respuestas más rápidas según la necesidad en particular. Eso evita luego los inconvenientes y las correspondientes reclamaciones, pudiendo tener así la mejor experiencia al contratar una cobertura o producto similar.