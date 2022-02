La CRE decide no renovar contrato a Iberdrola en NL; CFE dará servicio a 400 empresas

Cientos de usuarios, entre ellos 400 empresas en Nuevo León, ahora pasarán a recibir el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecerse de energía eléctrica toda vez que se venció el contrato de interconexión que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a la empresa española Iberdrola hace ya dos décadas.

El contrato que le permitió a la empresa privada explotar 500 Megawatts durante los últimos 20 años terminó a finales de enero, y y no se renovó el permiso, por lo que Iberdrola no migró al Mercado Eléctrico Mayorista, confirmó la CFE.

Empresas como Kimberly Clark, Cemex y la Minera Autlán migrarán al servicio de la CFE u otro suministrador calificado para sus necesidades energéticas. "No va a haber ningún apagón, ahí está la CFE que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica", dijo en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero de la empresa estatal, Luis Bravo Navarro, indicó a SinEmbargo que el contrato de generación está bajo la figura de autoabasto y no se renovará por decisión de la Comisión Reguladora de Energía. "Ya se le venció el contrato y no se le va a renovar, queda fuera y esa es una decisión de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Quién le va a proporcionar la energía a estas industrias? Pues la CFE. Ellos incluso tienen la posibilidad de escoger si le compran la electricidad a CFE o a otro suministrador calificado", explicó el funcionario.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aprobó una Reforma Energética que permitió a las empresas privadas explotar recursos naturales, como el caso de Dulces Nombres de Iberdrola, detalló el funcionario.

"Lo que sucedió con la Reforma de Peña Nieto es que facultó a la empresas privadas en ciertos artículos de la Reforma para que puedan hacer estas cosas que son totalmente desventajosas, pero quizás dentro de un marco legal. Por eso la necesidad de un cambio, de una contrarreforma constitucional que está surgiendo a partir de que se modificó la Ley de la Industria Eléctrica dos años atrás, que pretendía simplemente regular la participación de los privados en la generación de energía eléctrica del país para evitar estas condiciones de desigualdad", expresó con respecto al mercado energético.

Bravo Navarro denunció que el modelo de autoabasto, que se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), genera "prácticas ilegales", ya que el autoabastecimiento es un modelo en el cual algunas empresas privadas hicieron uso de las líneas de transmisión de la CFE sin pagar el costo real del transporte para la venta de electricidad.

López Obrador, por su parte, indicó el 19 de enero pasado que, ante el final del contrato, "ahí está la CFE que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica". Además, rememoró una reunión con un directivo de la compañía española al que acusó de prepotente.

"Cuando me toca entrevistarme con el señor de Iberdrola, que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, me empieza a decir que todo está legal y legal y legal, y con una arrogancia, comportándose con prepotencia, entendiendo que era lo mismo o pensando que era lo mismo", añadió el mandatario. "Le tuve que decir con todo respeto: Oiga, ustedes nos han ofendido, nos han ofendido mucho, como nación, como pueblo. Cómo se llevan a trabajar a un expresidente de nuestro país. Es algo indigno, eso no se debe de hacer, es inmoral", sentenció

AMLO IMPULSA REFORMA ELÉCTRICA

El cambio se da en el marco de las discusiones sobre una Reforma Eléctrica que impulsa el Gobierno de López Obrador y su partido, Morena.

La reforma limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE y ha centrado la polémica desde que López Obrador la propuso el pasado 1 de octubre. En estas semanas, se llevan a cabo foros y un Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.

Los líderes parlamentarios de Morena han insistido en que es una de las principales prioridades en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, que inició este mismo martes. Sin embargo, la oposición ha declarado en varias ocasiones que no participarán en su aprobación si no se realizan modificaciones.

El vocero de CFE indicó por su parte que, a diferencia de la reforma del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013), que a su juicio fue impuesta, en la actual se está llevando a cabo un parlamento abierto, al que asisten especialistas "a favor y en contra" de la iniciativa a exponer sus posturas.

"Cada vez queda más claro que lo que se busca con esta reforma es rescatar una empresa para garantizar primero el servicio eléctrico en los domicilios de los mexicanos antes que en los negocios", apuntó.

En su conferencia diaria, López Obrador aseguró en su momento que estará "muy buena" la votación de la reforma energética en el Congreso.

Los legisladores decidirán "si van a votar a favor de la CFE, del servicio público, o van a votar a favor de Iberdrola y de las empresas particulares", remarcó el mandatario.