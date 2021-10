El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que ante la lista de empresarios y diversas personalidades con inversiones en mecanismos offshore dada a conocer por la investigación Pandora Papers, si bien se trata de un mecanismo que no es ilegal, individualmente se debe ser responsable con las obligaciones fiscales.

"Todo mundo tiene que hacerse responsable de sus compromisos fiscales, independientemente de dónde tengan los recursos. Estos instrumentos no están prohibidos en la medida que cumples con tus obligaciones. La banca en ese sentido no tiene nada más que decir que la gente tiene que ser responsable con sus obligaciones fiscales", dijo.

Entrevistado después de participar en la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, Becker se refirió también a la iniciativa de reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo y consideró que hasta el momento el tipo de cambio ha reaccionado bien a la propuesta con lo que se debe esperar a las discusiones que se tengan sobre el tema.

"Hemos visto que la Cámara de Diputados y Senadores siempre ha sido un equilibrio en términos de crear y generar equilibrios con diferentes propuestas. Hay que esperar a ver qué pasa y hoy seguimos viendo que el tipo de cambio está muy estable en 25.50 pesos. Parece que los mercados han reaccionado bien y hablan de que no hay nada de qué preocuparse. por el momento. Hay que seguir viendo los acontecimientos y ver en qué termina", dijo.

Becker dijo que si el sector bancario es requerido en el parlamento abierto para expresar sus puntos de vista sobre el tema aportarán los estudios correspondientes pero insistió en que el tipo de cambio actualmente no ha afectado en la confianza de los inversionistas.

"El tipo de cambio refleja que no. Habrá que esperar a ver qué pasa pero el tipo de cambio refleja claramente que hay una gran confianza en el país. 20.50, muy estable, muy robusto. No vemos ningún sentimiento de alerta", dijo.