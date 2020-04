La idea de que todos los hombres de negocios son millonarios es errónea: Concamin

La idea del gobierno federal de que "todas" las empresas son enormes y los hombres de negocios millonario no es cierta, son personas, emprendedores y responsables socialmente, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Los empresarios, afirmó, sufren más cuando las cosas van mal, cuando no pueden cumplir con el pago de los sueldos de la gente, por eso "nada es más innecesario que el gobierno venga y les amenace porque todos, el empresario, sus trabajadores y sus familias, saben perfectamente y sufren por el hecho de que las cosas se compliquen".

"El problema es que la percepción del gobierno es equivocada en torno a los hombres de negocio y sus empresas y las amenaza y exhibe públicamente, además de lanzarles miles de procedimientos de revisión y de exigirles el cumplimiento de sus obligaciones sociales y pago de impuestos, a pesar de que no tienen ingresos.

"El gobierno cree que todas las empresas son gigantes y que todos los empresarios son millonarios, abusivos y que se han enriquecido por la corrupción; está muy equivocado", añadió la Concamin.

La gran mayoría de los gobiernos, destaca, entendieron la magnitud de la emergencia sanitaria por el Covid-19, mientras que en México el gobierno no comprende la urgente necesidad de que impulse medidas contracíclicas.

"En una incomprensible condición única a nivel mundial, ha negado cualquier apoyo y, al contrario, exige a las empresas a que hagan lo imposible. A las empresas se les han desplomado sus ventas, en muchos casos a cero. Sin ingresos durante semanas, con las puertas de sus negocios cerrados, se les exige mantener al 100% a su plantilla laboral con el 100% de sus sueldos y prestaciones sociales", expuso.

La Concamin anunció que a partir del 15 de abril darán informes semanales sobre estudios y propuestas sólidas acerca del comportamiento de la economía y del estado de las finanzas; además de que se dará a conocer el registro del cierre de empresas y empleos perdidos como consecuencia del Covid-19 y por la falta de apoyos del gobierno federal.