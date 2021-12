La inflación cerraría el año en 8%, prevé Banco Base

La inflación ya superó las expectativas del mercado, lo que significa que ya agarró vuelo y terminará el año en 8%, advirtió la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

"La inflación en México ya agarró vuelo, generalmente la inflación muestra cierta inercia, pero ahora ya agarró vuelo", afirmó durante la presentación de las expectativas de cierre del 2021.

Explicó que los precios al consumidor empiezan a estar cada vez más arriba de las expectativas de lo que trae el mercado.

Pero expresó que lo más preocupante, es que la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de la inflación general en el largo plazo, subió por doceavo mes consecutivo.

Y por otro lado, la inflación no subyacente, está aumentando en la parte de agropecuarios y en precios de los energéticos, señaló.

"Lo que estamos viendo es que mes tras mes sigue subiendo la inflación y siguen las presiones en los energéticos, y en los agropecuarios que le pega a las mercancías alimenticias y esto ha provocado que agarre vuelo la inflación", matizó.

De ahí que estimó que este año la inflación terminará en un nivel del 8%, que sería el mayor de cierre desde el año 2000.

En tanto que los precios productor llegarán a un nivel del 10% lo que reducirá el margen de las empresas, estimó.?"La inflación este año, consistentemente ha estado por encima del promedio histórico de las inflaciones", destacó.

Expuso que si aplicamos este mismo error o sesgo que trae la inflación respecto al promedio histórico, resulta un aumento del 8%, desde el 7.05% que preveían anteriormente.

Anticipó que durante el primer trimestre del 2022, seguirá ubicándose por encima del 7%, para después ceder un poco para descender en junio por debajo del 6% y llegar el tercer trimestre entre 5% y 6% para cerrar el año en 4.10%.

Pero mientras que haya variantes de Covid-19, seguirá al alza el pronóstico de la inflación, lo que haría pensar que Banxico continuará subiendo su tasa de interés, estableció.

Sin embargo, puntualizó que la inflación no está fuera de control, ya que aún no está en doble dígito como fue en el pasado.

2021, un año decepcionante: Banco Base

Gabriela Siller afirmó que el 2021 será un año decepcionante en materia económica, no por la inflación solamente porque no es un problema exclusivo de México sino por el crecimiento.

Dijo que una parte del avance se ha visto frenado por la iniciativa de reforma para que el Banco Central aceptara dólares, y después por la reforma al outsourcing que causó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, y ahora la eléctrica que será discutida en el siguiente año.

Incluso sentenció que de aprobarse a cómo está la reforma eléctrica, se podrían dar recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y poner en riesgo la relación comercial con Estados Unidos.

Así el riesgo es que México pierda el grado de inversión a finales del 2023, por lo menos de dos calificadoras, alertó.