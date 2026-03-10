La inflación se acelera al 4%

Ciudad de México.- El incremento en los precios de verduras, que son el principal insumo en la preparación de alimentos cotidianos en los hogares, así como de los cigarrillos, por el aumento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), llevaron a la inflación a rebasar 4% en febrero, fuera del intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México (Banxico).

Con ello, Banco Base revisó al alza sus pronósticos inflacionarios a 4.05%, desde el nivel de 3.78% anterior, debido a que no se ven señales consistentes para volver al objetivo puntual de Banxico de 3%, pues aún falta que se refleje el impacto de la guerra en Irán, considerando que los ataques de Estados Unidos e Israel comenzaron el último día de febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el mes pasado la inflación general aumentó 0.50 % respecto al mes anterior, y con ello la tasa anual se ubicó en 4.02%

El índice de precios no subyacente creció en el segundo mes del presente año 0.64% y, a su interior, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94%.

Los precios de los agropecuarios subieron 4.50%, en donde frutas y verduras lo hizo con 9.88% a tasa anual, según los datos del Inegi.

El jitomate subió 22.51% en febrero y tuvo la mayor incidencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con 0.115 puntos. En la Central de Abasto, el más popular, el de saladet, se cotiza en más de 30 pesos por kilo, por lo que en tianguis supera los 35 pesos.

Otro producto que se encareció fue el cilantro, ya que el manojo grande se vende en 150 pesos, y es un insumo necesario para preparar salsas para guisados y tacos.

Aunque el precio del limón con semilla aumentó, con alza mensual de 25.97%, su incidencia fue menor, con 0.026 puntos, pero al mayoreo se vende en 35 pesos y al menudeo en 40 pesos por kilo.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69%, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21% del 2024, el 4.66% de 2023 y el 7.82% en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.