La inseguridad encarece crédito para empresas

La inseguridad pública se ha convertido en un elemento contra las empresas para acceder a financiamiento y un riesgo para la banca, sobre todo para las de menor tamaño y para los préstamos sin garantía, advirtió el Banco de México (Banxico).

Por ello, el banco central hizo un llamado a continuar implementando políticas que fortalezcan el Estado de derecho y disminuyan la inseguridad.

En un análisis elaborado por el instituto se expone que las menores ventas como efecto de la inseguridad puede aumentar el riesgo de que caigan en incumplimiento de sus obligaciones contraídas con la banca y aumente el costo del financiamiento.

Una mayor tasa de homicidios tiene una relación estadísticamente significativa con un costo más alto del financiamiento bancario a empresas en México, muestran los resultados de un ejercicio que llevó a cabo para este análisis.

Los resultados también sugieren que los efectos son diferenciados, dependiendo del tamaño de la empresa que contrata el préstamo.

Como ejemplo, se menciona que mientras las empresas más grandes tienden a diversificar sus ventas en regiones distintas, las pymes suelen estar más concentradas regionalmente y, por tanto, están más expuestas a los efectos de la inseguridad sobre el mercado local.

De acuerdo con el estudio, un aumento de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes se asocia a un incremento de 114 puntos base en el costo de financiamiento bancario.

Esto implica que un incremento de una desviación en la tasa de homicidios se relaciona con un aumento de 5.7 puntos base en el costo de financiamiento; para las pequeñas y medianas empresas (pymes) es mayor, con 5.9 puntos base.

Las pymes normalmente no tienen los recursos para eludir los efectos negativos de la inseguridad pública y, por tanto, suelen ser las unidades económicas más afectadas por ese fenómeno, se advierte.

El impacto también es diferenciado por tipo de crédito, de acuerdo con el estudio, ya que para los que tienen garantía no se encontró un efecto estadísticamente significativo.

Pero para los que carecen de este respaldo se observa un aumento de una desviación estándar en la tasa de delitos con homicidio, se relaciona con un aumento de 6.6 puntos base en el costo de financiamiento.

Lo anterior, indica que existe una relación entre inseguridad y costos de financiamiento cuando los acreditados no utilizan garantías y, por tanto, los bancos tienen más incertidumbre, sobre la recuperación del capital y los intereses del crédito en el tiempo y la forma acordados.

Prima de riesgos.Se pone de relieve que el financiamiento provee recursos necesarios para el desarrollo de actividades productivas y, como tal, es importante para el crecimiento económico, pero su costo incluye diversas primas de riesgo, como la del incumplimiento.

Se trata de una compensación adicional que cobran los bancos por hacer frente a la posibilidad de que los acreditados no cumplan con sus obligaciones financieras en tiempo y forma acordados en el contrato inicial.

Esto se da sobre todo para los que no tienen garantías, que suelen ser siempre las pymes, que son las unidades que generan la mayor cantidad de empleos.

Banxico estableció que esto tiene gran relevancia, porque son las que más deben contar con recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas.

Por lo que urgió a procurar un entorno macrofinanciero sólido previsible que permita disminuir las primas por riesgo.