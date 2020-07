La odisea de salir de viaje en la nueva normalidad

Con el verano encima y en medio de la pandemia de Covid-19 hay muy pocos destinos internacionales hacia donde todavía se puede viajar con las debidas precauciones. Hasta el momento los mexicanos no pueden ir a Canadá, Sudamérica, Europa y Asia. Sin embargo, aún pueden viajar a Estados Unidos o República Dominicana.

Así quienes estén considerando tomar unas vacaciones en las próximas semanas para relajarse deben considerar algunas medidas sanitarias implementadas en aeropuertos y hoteles. Benjamín Izquierdo, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, dijo que las personas interesadas en aprovechar las ofertas de los boletos de avión para el verano tienen que conocer los protocolos sanitarios que se deben seguir.

"Eso va desde que tomas el taxi para llegar al aeropuerto. Hay algunos que tienen un plástico que [separa] al conductor del pasajero, y también están preguntando si quieren ayuda con la maleta o si el pasajero no quiere que nadie toque su equipaje", comentó.



Aeropuertos

Izquierdo sugiere llegar una hora antes de lo normal; es decir, para vuelos internacionales, con cuatro horas de anticipación, y para vuelos nacionales, tres horas antes. Lo anterior, debido a que hay muchos procesos previos al abordaje que antes no existían. Por ejemplo, para entrar al aeropuerto es necesario el uso de cubrebocas en todo momento. En la fila para documentar la maleta hay que guardar la sana distancia y algunas aerolíneas tienen marcas en el piso para que los pasajeros se paren.

Al momento de documentar la maleta, personal de la aerolínea la desinfectará frente a los ojos del usuario. Ya con el pase de abordar, para el filtro de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llena un cuestionario preventivo sobre Covid, en el que se pregunta qué lugares se visitaron en los últimos 14 días.

El cuestionario se llena en papel con la propia pluma del viajero o se puede descargar en el celular. Antes de entrar al filtro de seguridad, se le toma la temperatura. Además, una vez en la sala de abordar, los asientos están marcados para evitar que las personas se sienten juntas y se mantenga la sana distancia.

En algunas salas VIP hay acrílico para proteger a los empleados de la interacción con los pasajeros y también hay tapetes sanitizantes. "Al momento del abordaje te pueden dar gel antibacterial, pero nada más. Ya no te toman la temperatura porque ya lo hicieron antes", agregó Izquierdo.



Aviones

Durante todo el vuelo es obligatorio el uso del cubrebocas, regla en la que se incluye a la tripulación, además de que ésta utilizará protectores faciales. El tapabocas sólo puede quitarse para comer o tomar agua. Algunas aerolíneas están dando toallitas desinfectantes para que los pasajeros limpien su lugar, y en vuelos cortos, algunas ya retiraron el servicio de snacks y le están permitiendo al pasajero viajar con su propia bebida.

En vuelos de más de tres horas, el servicio de alimentos y bebidas será solo preenvasado para reducir la interacción entre pasajeros y tripulación. En este sentido, algunas aerolíneas, como Easy Jet, KLM, Delta, American Airlines y Virgin Australia, ya no están sirviendo bebidas alcohólicas.

También está prohibido hacer fila para entrar al baño, por lo que los pasajeros deberán estar atentos a cuando esté desocupado. En tanto, la tripulación deberá reforzar la limpieza. Algunos vuelos van completamente llenos, pues no existe una obligación por parte de ninguna autoridad de dejar el asiento de en medio vacío.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) no apoya la medida de dejar vacío el asiento de en medio, pues no garantiza la eliminación del riesgo de contagio por coronavirus y elevaría hasta 54% el precio de los boletos al reducir la capacidad de transporte en los aviones. Al momento de llegar al destino final, el desembarque de los pasajeros se hace cada tres filas para evitar que todos se paren al mismo tiempo y se amontonen en el pasillo.



Destinos

En destinos nacionales, al momento de llegar al aeropuerto ya no hay mayores medidas de sanidad. No obstante, es probable que al momento de recoger la maleta ésta salga mojada, ya que la vuelven a desinfectar. Sin embargo, en destinos internacionales, principalmente en Europa, se están haciendo pruebas aleatorias de Covid-19 o se les pide llevar a cabo una cuarentena de 14 días antes de comenzar a pasear en el país que esté.

En Inglaterra no se pide la cuarentena a los provenientes de Australia, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Grecia, entre otros países europeos.

Por otro lado, de América sólo está permitida la entrada a Inglaterra a los provenientes de Aruba, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Bermudas, Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Curazao, Granada y Guadalupe. Asimismo, en Escocia, se pide a las personas provenientes de España que hagan cuarentena de 14 días.

De igual manera, en Irlanda se exige ese confinamiento, y en Islandia, además, se puede aplicar una prueba de coronavirus. Por lo anterior, la IATA indicó que los pasajeros no quieren viajar a un destino donde, por razones de trabajo, familiares o de vacaciones, van a tener que hacer una cuarentena de 14 días.

"En el verano hay una oportunidad de generar un estímulo al tráfico de pasajeros, de viajar, pero los gobiernos están casi cerrando sus fronteras con la implementación de esta cuarentena. No funciona, no es práctica", opinó al respecto Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA.

En América, Canadá está cerrada a extranjeros, y Estados Unidos no deja entrar a personas que vengan desde varias naciones, incluyendo Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. En Cuba, Brasil y Paraguay tampoco se permite la entrada de extranjeros; en Argentina y Chile se permiten vuelos internacionales desde el 17 y 16 de julio, respectivamente, pero en Colombia y Perú, hasta el 31 de julio. República Dominicana, por su parte, ya permite la entrada de extranjeros y Aeroméxico ya abrió dos vuelos a la semana desde el 2 de julio.



Hoteles

Al momento de realizar el check-in, hay acrílicos de protección para evitar el contacto directo con los huéspedes. Además, en algunas cadenas hoteleras se puede hacer el registro digital para mayor eficiencia y seguridad.

Si lo desea, el turista puede subir a su habitación su propia maleta para evitar que alguien más la toque. En las habitaciones todo está envuelto en plástico, limpio y sanitizado, además de que el cliente tiene que avisar si quiere que hagan la limpieza diaria de su habitación o no.

Hay un número limitado de personas en los elevadores y en la alberca y en esa área se separan los camastros. Otra característica que desapareció fue el buffet de desayuno, pues se sustituyó por el servicio para llevar.

En los restaurantes las mesas están distanciadas y hay manteles desechables de uso único. El menú se descarga por medio de un código QR.