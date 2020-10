La preventa de vivienda muestra leve recuperación en la CDMX

En el tercer trimestre de este año, la comercialización de vivienda en preventa, aquella en la que el desarrollo aún no está concluido, tuvo un crecimiento de casi un punto porcentual en comparación con el periodo abril-junio, de acuerdo con la firma Solili.

En la Ciudad de México se contabilizan 853 proyectos residenciales en preventa, donde la mayor parte están ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

En Cuauhtémoc existen ocho proyectos que se incorporaron durante este trimestre y que representan un incremento de 5% con respecto al número de desarrollos que estaban en proceso de edificación el trimestre inmediato anterior.

Solili destacó que las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran 70% de los proyectos residenciales en construcción, con mayor presencia de edificaciones de ocho y 12 pisos con 20 a 50 departamentos como máximo.

"Las características de los departamentos disponibles están estrechamente ligadas al segmento que buscan atacar.

"En alcaldías con colonias que pertenecen a los segmentos A/B, C+ y C los departamentos superan los 100 metros cuadrados (m²) con múltiples amenidades; en contraparte, los departamentos para los segmentos socioeconómicos D+ y D son en promedio inferiores en tamaño y contarán con las amenidades básicas", detalló la firma.

Solili indicó que los nuevos proyectos residenciales se fueron incorporando lentamente durante el tercer trimestre del año debido a que los desarrolladores inmobiliarios actuaron con cautela ante el escenario incierto sobre la reacción que tendría la demanda residencial por la pandemia.

Además, parte de su presupuesto tuvo que direccionarse al cumplimiento de las normativas de sanidad entre los equipos de trabajo para culminar los proyectos en construcción.

Solili agregó que el último trimestre del año apunta a mantener la dinámica o tendencia del tercer trimestre del año, donde habrá una recuperación paulatina de la demanda que, si bien no alcanza los niveles de años anteriores, representa buenas posibilidades de venta.

Precios

En lo que respecta a los precios de venta, el tercer trimestre del año cerró con un promedio de 54 mil 789 pesos por metro cuadrado, monto 2.6% inferior al promedio registrado durante el cierre del segundo trimestre del año.

Las alcaldías con los mayores precios por metro cuadrado son Miguel Hidalgo, con 87 mil 576 pesos promedio; Cuajimalpa, con 61 mil 806 pesos, y Cuauhtémoc, con 56 mil 901 pesos.

El promedio capitalino no refleja un comportamiento homogéneo de precios, ya que hay alcaldías donde hubo incrementos de entre 2% y 3.7% como en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en tanto los ajustes a la baja más marcados se registraron en Benito Juárez, con una contracción de 14.4%, y de 11% en Cuauhtémoc.

"Los precios del segmento residencial podrían mantenerse o reflejar aún ligeros ajustes a la baja en meses venideros, ya que la demanda aún es incierta y la oferta luce cautelosa, lo que traería como resultado precios sin grandes cambios", indicó Solili.