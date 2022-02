Las empresas españolas en el paredón por los señalamientos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Al explicar sus dichos sobre "pausar" las relaciones entre México y España, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que no se trata de una ruptura con el pueblo español, sino de un señalamiento a las empresas que abusaron de México durante el periodo neolibreal.

De esta manera, en Palacio Nacional el mandatario federal volvió a cargar contra OHL, Iberdrola y Repsol, compañías españolas que, dijo, han abusado del pueblo mexicano desde hace al menos tres sexenios.

Acusó que mientras el expresidente Felipe Calderón formó parte consejo de administración de una de ellas, Enrique Peña Nieto manifestó, con contratos, su favoritismo hacia otra.

Por lo que reiteró: "deberían hasta ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva".



---¿Qué ha dicho AMLO sobre Iberdrola?

De cara a la discusión de la reforma eléctrica en el congreso nacional, el presidente López Obrador se ha referido frecuentemente a Iberdrola, acusando que es una de las principales beneficiadas por el actual modelo energético que existe en el país.

El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que si los legisladores no aprueban su reforma, estarían atentando contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en cambio, apoyarían a las empresas españolas para que continúen saqueando al país.

Apenas el viernes pasado, pidió a los legisladores del PRI y del PAN, ?el "PRIAN", como les llamó?, definieran abiertamente su voto, pues así se verá se verá si son representantes del pueblo o "empleados de los grupos de interés creados".

"El bloque conservador tiene que definirse, para decirlo con claridad, el PRI y el PAN, el PRIAN, van a tener que definirse. Todavía no los escucho, pero ya quiero, porque van a tener que decidir por quién van a votar, o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola, así esta", refirió en su conferencia matutina de ese día.

Sin embargo, las diferencias entre Iberdrola y el gobierno mexicano comenzaron en 2019, cuando la CFE anunció la intención de revisar los contratos de gas natural con empresas, entre ellas la española, principal productora privada en México.

Tras ese primer conflicto, la empresa energética anunció el 24 de junio de 2020 pasado la cancelación del proyecto de inversión de la central eléctrica de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, por mil 204 megawatts en la que iban a invertir mil 200 millones de dólares.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Iberdrola de poseer la mitad del mercado de generación eléctrica privada en el país.

"En el caso de Iberdrola tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos" en los medios de comunicación contra las políticas energéticas del gobierno, dijo.

El encono se mantuvo en 2020, cuando el presidente se burló de la compañía española al ironizar el miedo que le daba que ésta haya amenazado con dejar de invertir en México.

Caso contrato a sus predecesores, el mandatario se ha negado a "fortalecer" al Iberdrola, en cambio, asegura que su administración hará lo propio con la CFE, reprochando que los gobiernos anteriores hicieron lo contrario e, incluso, que han trabajado con ellos.

"Están muy mal acostumbrados, Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la que era secretaria de Energía (Georgina Kessel) y también contrató como miembro de su consejo de administración a (Felipe) Calderón", reprochó.



---OHL, empresa favorita con Peña Nieto: AMLO

Como sucede con Iberdrola, el presidente López Obrador se lanzó contra esta compañía en recientes declaraciones, al acusarla de formar parte del saqueo del país en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La polémica constructora española, ligada a actos de corrupción e incumplimiento de contratos en México y España, fue recientemente señalada en la conferencia matutina del presidente.

Este miércoles y jueves, el mandatario criticó que durante el gobierno del priista se prefirió contratar a la empresa española sobre las empresas del mexicano Carlos Slim, pese a garantizar un menor costo en la construcción de obras.

"Cuando le tocaba a una empresa de Carlos Slim competir con una empresa española, OHL, perdía la de Slim y se atrevían a alegar o a sostener de que no le daban el contrato a la de Slim, aunque ofrecía mejor precio, porque la empresa de Slim no contaba con solvencia económica.

"Esto es real", sostuvo.

Explicó que esto ocurrió por consigna.



---AMLO acusa a Repsol de participar en el "saqueo"

La que menos ha acusada por el presidente de saquear al país ha sido la petrolera Repsol, sin embargo, en más de una ocasión la ha señalado de obtener contratos sin licitarse en el gobierno de Felipe Calderón.

Al asegurar que no dará un paso atrás en su defensa de la CFE y Pemex, en 2020, el tabasqueño ha referido que como no le paga Repsol, sino el pueblo de México, esta compañía no se verá beneficiada durante su gobierno.

En tanto, ha dicho que Repsol fue una de las empresas que abusó de la política privatizadora de sexenios anteriores, que al igual que Iberdrola, mostró que fue parte de la mafia del poder al llamar al expresidente Felipe Calderón como consejero.

"Una vergüenza y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal".

Dos años después, durante su mañanera, el presidente sostuvo que también había la consigna de entregarle los contratos a Repsol.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón la multinacional obtuvo un contrato de 26 mil millones de dólares para traer gas a Manzanillo de Perú.

"Todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la CFE y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú asegurando de que ya lo tenía vendido en México".