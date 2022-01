Las PC Intel Evo incluirán integración con iPhone

ntel no se ha olvidado de Evo, su marca Premium para PC que cumple con su variedad de puntos de referencia de rendimiento.

Ahora en su tercera iteración, la compañía señaló que también agregará una especificación plegable para Evo PC este año, junto con nuevos requisitos en torno a la "colaboración inteligente" y soporte para chips de 12a generación de la serie H más rápidos.

---Nuevas PC Evo

Por lo tanto, además de garantizar una duración prolongada de la batería y una activación instantánea, las nuevas PC Evo también deberán incluir compatibilidad con WiFi 6E, aprovechar las capacidades de cancelación de ruido de IA de la compañía y el Connectivity Performance Suite de Intel.

El objetivo, como siempre, es asegurarse de que los consumidores obtengan la mejor experiencia posible cuando compran una PC con la marca "Intel Evo".

---Intel integrará al iPhone y dispositivos Android con PC con Windows

Intel también ofreció más detalles sobre sus planes para Screenovate, una adquisición reciente que ganó notoriedad por integrar iPhone y dispositivos Android con PC con Windows. (También impulsa la herramienta Mobile Connect de Dell, que le permite enviar archivos a su teléfono y controlar su pantalla de forma remota).

Según Josh Newman, vicepresidente de innovación móvil de Intel, la compañía planea llevar la tecnología de Screenovate a las PC Evo en las vacaciones de 2022.

El objetivo, naturalmente, es ofrecerlo a más PC eventualmente, pero Newman dijo que Intel quiere asegurarse de que sea una experiencia de alta calidad antes de eso.

La compañía planea trabajar con socios, incluida Apple, para que eso suceda.

---Screenovate y iPhone

En el escenario durante su presentación en CES, los representantes de Intel mostraron el software de Screenovate mostrando cómo funciona iMessage en Windows, así como datos de salud de un Apple Watch desde tu laptop con Intel Evo.

También demostraron cómo una tableta Android se puede convertir en una pantalla secundaria. No parecía ser tan fluido como la función SideCar de Apple, que permite que los iPads funcionen como pantallas mientras están conectados a Mac, pero es un comienzo.

Si bien la marca especializada de Intel Project Athena / Evo PC parecía más un truco de marketing al principio, en realidad está empujando a los fabricantes de PC a construir un mejor hardware.

Newman dice que los socios se están construyendo a partir del diseño de PC plegable de Intel, al tiempo que agregan sus propios giros. La especificación también le da a Intel un poco más de influencia: por ejemplo, requiere que los socios diseñen accesorios de teclado para sus dispositivos plegables.

Si bien Intel no puede obligarlos a incluir teclados en la caja, los representantes de la empresa señalaron que se les "anima" a que lo hagan.