Las ventas de autos repuntan en marzo

Ciudad de México.- El mes pasado se vendieron 131 mil 548 autos nuevos en el país, es decir, un aumento anual de 2.4%, resultado que representó el mejor resultado para marzo desde 2018, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre las marcas con el mejor desempeño destacaron las chinas Geely, con un crecimiento de 319% y la comercialización de 4 mil 219 unidades, así como Jetour Soueast, con un alza de 511% y la colocación de 465 unidades.

MG reportó un crecimiento de 28.6%, al colocar 5 mil 152 unidades, y Changan aumentó 57.6% sus ventas. En tanto, Zeekr Lynk & Co colocó 376 vehículos, pero sus resultados no son comparables debido a que apenas comenzó a reportar sus ventas al Inegi.

Nissan, la automotriz de mayor volumen de venta en el mercado, disminuyó 6.2% sus entregas en marzo, con la comercialización de 22 mil 171 vehículos.

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General Motors comercializó 17 mil 851 unidades o 0.9% menos que en marzo de 2025, mientras Volkswagen vendió 11 mil 420, 3.8% más que en marzo de 2025.

Toyota redujo 7% sus ventas, mientras que KIA creció 4.6% y Stellantis reportó un notable crecimiento de 29%. Honda tuvo una caída de 3.5%, que contrastó con el avance de 10.6% de Hyundai.