Lecciones de Innovación de Agencia de Seguros Interprotección, por su director Jacobo Bazbaz Sacal

"Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla", es una conocida frase de autor desconocido, que ilustra la necesidad de las organizaciones y empresas de no mantenerse en el status quo, y seguir buscando nuevas ideas y soluciones aún cuando las cosas marchen bien.

Es decir, es común buscar soluciones creativas en momentos de crisis, pero según explica el especialista en seguros Jacobo Bazbaz Sacal, es fundamental también hacerlo en la solidez organizacional, y esa es una de las premisas de la compañía InterProtección, empresa 100% mexicana fundada en 1978, es decir que cuenta con más de 40 años en administración y consultoría integral de riesgos.

La aparición de la pandemia fue un nuevo desafío para la compañía, y el desafío fue hallar una solución para ayudar a las familias mexicanas ante la contingencia de posibles hospitalizaciones a causa del coronavirus, y de allí surgió la idea de lanzar el seguro "Covid Protect Complete by INTERprotección"

Según expone Jacobo Bazbaz Sacal, "Covid Protect Complete" está pensado para personas que no tienen un seguro médico, como podría ser el caso de freelancers o autoempleados, o bien para personas que por previsión desean complementar su seguro activo.

Para que sea accesible a la población que está en su mayoría atravesando dificultades económicas a causa de las consecuencias de la pandemia, INTERprotección evitó una cuota mensual, y estableció un único pago anual, que consiste en $1.100. El seguro cubre a las personas que hayan tenido una hospitalización a causa de la COVID-19 por más de dos días, entregándoles $50.000 a los que hayan tenido que pasar o estén atravesando esta situación.

El objetivo, afirma Jacobo Bazbaz Sacal, Director de INTERprotección, es otorgar esa suma para que el beneficiario la utilice del modo que sea más conveniente. Para algunos podrá ser gastos de atención médica, mientras que para otros podrá utilizarse para renta de departamentos, o cualquier necesidad que surja.

Cabe destacar que "Covid Protect Complete" incluye también orientación médica y psicológica vía telefónica, esencial para este momento donde muchas veces se precisa resolver dudas respecto a un posible contagio, o bien obtener contención emocional.

Soluciones para los autos con Piloto automático

La conducción autónoma de vehículos ya no es futurología ni ciencia ficción, sino que ya es una realidad tangible, con cada vez más modelos que no requieren a las decisiones humanas para llevarnos a nuestro destino. No solo Tesla, sino también Apple, Google o Seat, entre otras marcas, tienen como prioridad el desarrollo de este tipo de vehículos.

¿Las ventajas? Para explicarlo nada mejor que algunas estadísticas. En nuestro país se producen cerca de 24 mil muertes por causas de accidentes de tránsito, y la mayoría de ellos se deben a errores humanos, ya sea por distraerse con el uso del móvil, manejar en estado de ebriedad, quedarse dormido, o tener fallas de reflejos por cansancio, o molestias lumínicas. Todos factores en los que los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning (aprendizaje automático) no fallan.

Pero la industria es incipiente, y no se encuentra exenta a fallos - aclara Jacobo Bazbaz Sacal, ya sea por errores de software, ataques informáticos, o bien por defectos en los sensores, como ya ha demostrado en un estudio reciente de la Universidad Ben Gurión, que dejó constancia que el hardware podría ser fácilmente engañado con imágenes lumínicas en 2D, tomadas como obstáculos imaginarios por los sensores y alterando el recorrido de los vehículos autónomos en forma innecesaria.

Otra vulnerabilidad ha sido hallada por científicos de la Universidad de Washington, de formas muy sencillas y económicas de implementar, como por ejemplo en colocar pegatinas en las señales de tráfico, o utilizar posters para superponerla a la original, pero realizadas y camufladas de forma tal que no fueran detectadas por el ojo humano. Al modificar el entorno físico, provocaron fallas y accidentes aún en un algoritmo aparentemente perfecto, con sensores que en teoría también funcionan bien

Es decir, estamos ante imprevistos esperados, y otros que tal vez aún no imaginamos. ¿Y cómo deberían comportarse las compañías de seguros en situaciones como esta?

Es por ello que INTERprotección creen que el futuro en la industria de seguros requiere un híbrido el seguro de software tradicional, seguro de transporte y seguro de Machine Learning, que tenga en cuenta las posibles fallas de la Inteligencia Artificial, posible violación de datos, daños a la marca, ataques físicos o informáticos, además de los daños corporales. El actual seguro cibernético disponible en el mercado no tiene en cuenta este escenario tan complejo.

Y dado que la adopción de IA se ha triplicado en los últimos 3 años, los proveedores de seguros como Interprotección ven esto como el próximo gran mercado.

Responsabilidad Social Empresaria durante la COVID-19Otra área donde es indispensable la creatividad y la innovación es en las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), explica el directivo de INTERprotección. La RSE, es justamente la responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en que se desenvuelve, y con la sociedad de la que es parte, buscando por lo tanto el mejoramiento social, económico y ambiental. Interprotección ha incluido uno de sus aportes en los seguros médicos de Gastos Mayores, ayudando de esta manera a mitigar las consecuencias de la pandemia.

En México, 1 de cada 10 personas contrata un seguro Médico de Gastos Mayores. En la solución ofrecida por la compañía, el asegurado no paga deducibles, y obtiene sumas aseguradas desde 6 millones hasta 100 millones, de acuerdo al paquete elegido.

Pero lo más importante, - nos cuenta Jacobo Bazbaz Sacal, es que Interprotección ha realizado un acuerdo con la Fundación Checo Pérez, para donar el 100% de las utilidades de estos paquetes. Cabe destacar que la Fundación actualmente está brindando despensas a familias afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Bajo el lema "Unidos somos más fuertes", el objetivo de la fundación es entregar un millón de despensas, alcanzando con este beneficio a miles de familias, por lo que para INTERprotección es un orgullo colaborar con esta iniciativa.

Para finalizar, cabe destacar que Interprotección brinda sus servicios a sus 300.000 clientes digitales, 5000 corporativos y 20.000 microseguros. Para brindar la mejor solución, diseña seguros innovadores, que cotiza en todas las aseguradoras para dar siempre las mejores condiciones y costo. Su director Jacobo Bazbaz Sacal afirma además que otorgan su póliza en minutos, como por ejemplo un seguro de casa en 2 minutos, o un seguro de Gastos Médicos Mayores en solo 5 minutos, siendo de esta manera la compañía más ágil del mercado.