Legisladores del mundo piden a FMI cancelar deuda de sus países

Cerca de 300 legisladores de todo el mundo, incluyendo México, pidieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) cancelar la deuda de los países de menores ingresos, como respuesta a la crisis del Covid-19 y que se les dé un mayor apoyo financiero.

La carta que fue redactada por los estadounidenses Bernie Sanders e Ilhan Omar, y respaldada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, Ricardo Monreal, destaca que el dinero que estos países destinan al pago de la deuda podría ser usado para enfrentar la crisis sanitaria.

"De cara a esta horrible pandemia, y a la recesión global, no podemos permitir que los países empobrecidos destinen dinero que deberían estar dedicando a la protección de la salud y seguridad de su gente para pagar deudas inestables", destaca la misiva.

La coalición de legisladores internacionales aseguró que su propuesta no pretende ser radical, sino "prevenir un incremento inimaginable de pobreza, hambre y enfermedad que amenaza a cientos de millones de personas".

Además, los países en vías de desarrollo podrían aumentar su deuda externa en casi 11 billones de dólares; con cerca de 3.9 billones de deuda que vence este año. Y estimaron que, actualmente, 64 países pagan más en su deuda que en servicios de salud.

"La suspensión temporal y el aplazamiento de la deuda no serán suficientes para ayudar a estos países a priorizar el manejo sostenible de la crisis actual [pero se debe] liderar con convicción para proveer un alivio y asistencia financiera", añadieron.

Otros legisladores mexicanos firmantes de la carta son los diputados federales Wendy Briceño, Ignacio Benjamín Campos y Javier Lamarque, de Morena; y el senador. Primo Dothé Mata.