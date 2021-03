Legitimación de contratos colectivos, buena señal frente al T-MEC: STPS

Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que: "(...) Realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo es una señal al interior del país y frente a las reglas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que se cuenta con contratos vivos y con el respaldo de los trabajadores".

Lo anterior, durante la segunda Mesa de Trabajo a distancia con autoridades y representantes empresariales y de trabajadores, de los estados de Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, en la que, Alcalde Luján los exhortó a realizar este procedimiento cuanto antes y no concentrar todas las legitimaciones en la última etapa que establece la Ley, el 1 de mayo de 2023, ya que recalcó que no habrá prórrogas para este procedimiento.

"Es una obligación, todos los contratos colectivos que no se legitimen dejarán de existir. Es la misma consecuencia que se haya realizado la consulta y que los trabajadores hayan votado 'no'. Pero para que no haya preocupación, todos los derechos adquiridos por estos contratos colectivos se preservan para los trabajadores y se pasan a contratos individuales", agregó.

La encargada de la política laboral del país, explicó la importancia del procedimiento de la legitimación de contratos colectivos, puesto que, es la certeza de que cuando existe uno de ellos realmente el sindicato que firma a nombre de los trabajadores cuenta con su respaldo.

"La Reforma previó una consulta para garantizar que en efecto los trabajadores están de acuerdo con ese sindicato, eso nos da esa garantía, esa es la importancia en tener realmente certidumbre de que no es un contrato de protección, que se firmaron entre un sindicato y una empresa sin el consentimiento de los trabajadores", precisó.