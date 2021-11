Ley de Economía circular regulará a 2.5 millones de "pepenadores"

El pleno del Senado de la República prevé aprobar este miércoles el dictamen que crea la Ley de Economía Circular, que tiene como objetivo principal dar valor a los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos, así como fomentar la creación de empresas dedicadas a esta actividad y regular el trabajo de alrededor de 2.5 millones de recolectores o "pepenadores".

De acuerdo al dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, la nueva ley también está orientada a promover el rediseño, la restauración, el re-uso, la reutilización, el reciclaje y la innovación tecnológica, así como es reglamentaria del artículo 4 constitucional.

Organizaciones no gubernamentales señalan que tan sólo en la Ciudad de México, esta nueva ley impactará a 100 mil trabajadores informales y sus familias que trabajan por pepenadores, recicladores y chatarreros en tiradores de basura, tianguis y pequeños negocios familiares, sobre todo en el oriente de la capital.

Empresas recicladoras calculan que hay alrededor de 2.5 millones de personas que se dedican a esta actividad en México. Desde quienes recogen en las calles PET y otros materiales para venderlos a intermediarios, los que tienen camionetas y vocean por las calles para comprar cosas usadas, los que trabajan en los tiraderos de basura seleccionando los materiales y quienes como voluntarios en los servicios de limpia del país, sobreviven de esta actividad.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, solicitó este año al SAT que se disminuya la tasa de retención del ISR para estos pequeños comerciantes, al pasar de 5 a 1% el pago de Impuesto Sobre la Renta, al considerar que el esquema actual viola los principios de proporcionalidad tributaria porque afecta a los ingresos de los 2.5 millones de pepenadores que existen, pues el 50% de ellos ganan alrededor de 500 pesos semanales.

En todo el país se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de residuos, es decir, en promedio un kilo 200 gramos por persona al día, mismos que se generan principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, así como parques y jardines.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), el mercado del reciclaje en México tiene un valor potencial de 3 mil millones de dólares, con un crecimiento promedio anual del 10 por ciento.

La nueva ley busca "garantizar que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente". Además, prevé que se desarrolle y promueva la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos.

El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de sus competencias, promoverán la participación de las personas físicas o morales, es decir nuevas empresas, en modelos de Economía Circular.

Las entidades federativas presentarán periódicamente a la Secretaría de Economía el registro de personas físicas o morales dedicadas al rediseño, restauración, reciclaje y transformación de residuos y de productos que han concluido su primera vida útil.

Respecto a los llamados pepenadores o recolectores de basura, se indica que los gobiernos municipales deberán incluir en sus programas municipales de Economía Circular a los grupos informales de personas acopiadoras que realicen alguna actividad relacionada con el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que generan los habitantes de sus localidades.

"Los grupos informales de personas acopiadoras dedicados a la pepena que laboren en cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos a cargo de los gobiernos municipales o en donde sean vertidos los que sean recolectados por el servicio municipal, deberán ser regularizados por las instituciones municipales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida".

Al respecto, Tania Espinosa Sánchez, coordinadora de la ONG de Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) en México, ha señalado que los pepenadores son el primer eslabón del reciclado y un sector social que vive en condiciones de trabajo muy precario.

Lo anterior, a pesar de que los productos que recuperan como es el PET, metales, plásticos, cartón, los adquieren luego grandes empresas que ganan enormes ganancias económicas.

En un informe de WIEG expone que en la Ciudad de México hay 2 plantas de selección y tratamiento en funcionamiento, las cuales son operadas por los gremios de pepenadores y pepenadoras, quienes se encargan de separar los materiales reciclables de las bandas por las cuales circulan los residuos. Las personas pepenadoras viven de la comercialización de los reciclables y se desconoce cuántos son aproximadamente.

En el dictamen se subraya que "en el marco del proceso de regularización de los grupos informales de personas acopiadoras, se incluirá un programa para mejorar e incrementar su capacidad para captar y clasificar materiales, y aumentar el valor agregado a los materiales que comercializan, para el desarrollo del mercado de reciclaje o de aprovechamiento".

Se define a la Economía Circular como el "sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible, y que se prevenga o minimice la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos productivos cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de producción y consumo".

Los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán entre sus facultades emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley; y aportar información para el padrón estatal de las empresas con planes de Economía Circular.

Además se define como "Grupos Informales de Personas Acopiadoras" al conjunto de personas que perciben un ingreso a través de la pepena, recolección, transporte, clasificación, acopio, limpieza y venta de productos y materiales reciclables, que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contemplados por sistemas formales o no lo están en absoluto, y que, por tanto, se desempeñan al margen de la formalidad.

En los argumentos se indica que en el mundo se recicla solamente cerca del 25% de lo que consumimos. En el caso de los alimentos el 45% de las frutas y vegetales que se cosechan en todo el mundo se desperdician; y se desperdicia el 30% de los cereales, lo equivalente a 763,000 millones de cajas de pasta.