Ley Monreal pone en lupa internacional al Banxico

El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones globales para el sistema financiero y de pagos si se aprueba la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), conocida como la Ley Monreal.

De manera consensuada, representantes de las principales instituciones nacionales y extranjeras señalaron los riesgos sobre convertir al banco central en casa de cambio y eventualmente exponerlo al lavado de dinero.

Alertaron que permitir que el Banxico acepte divisas sin control antilavado elevaría su riesgo reputacional, que no se ha manchado, como pasó con HSBC.

Banorte, CitiBanamex, Barclays, BBVA, Santander, HSBC Inbursa y Bank Of America Merrill Lynch México destacaron que existe preocupación en el exterior por la reforma en materia de captación de divisas.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Carlos Rojo, propuso un diálogo bilateral con Estados Unidos, en la búsqueda de una solución para los excedentes de dólares en efectivo. Estableció que si bien hay reglas antilavado, no son infalibles aquí ni en ninguna parte, apuntó.

Sin embargo, las consecuencias de que el banco central sea parte de una investigación por este tema, genera un riesgo sistémico que se podría esparcir al sistema financiero, limitando su capacidad de acción y el funcionamiento de la economía.

Parteaguas de la estabilidad

El director gerente del Bank of America Merrill Lynch México (BofaML), Emilio Romano, afirmó que la minuta con la iniciativa aprobada por el Senado ha generado incertidumbre en los mercados globales, pues no es la solución óptima debido a que involucra a una institución parteaguas de la estabilidad.

Representaría someter al Banxico a un proceso de auditoría y sujeto a sanciones que llevaría a que parara el sistema de pagos de México.

Propuso encontrar una solución conjunta con el banco central, la Secretaría de Hacienda, así como el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mencionó que BofaML es el único que da este servicio y cobra por lo que representa su logística, y por eso ninguno tiene interés de ofrecerlo.

El presidente y director General de Barclays en México, Raúl Martínez Ostos, mostró su preocupación al traspasarle ese riesgo al banco central.

Advirtió que pondría al país en una situación un poco atípica, por lo que insistió en revisar su impacto, porque sin duda es un tema que ha llamado mucho la atención en el exterior y coloca al banco central en una situación de inseguridad.

Señaló que se pone en riesgo la autonomía del Banxico con un impacto negativo, y sobre la percepción no sólo de los bancos extranjeros sino de los mercados en general, porque es una fuente importante de financiamiento y canalización de recursos.

El presidente ejecutivo y director General del Banco Santander México, Héctor Grisi, cuestionó lo que hubiera ocurrido con el Banxico al vivir con una situación como el de Casa Blanca -operación de narcodólares a cargo de autoridades de EU.

El director General de CitiBanamex, Manuel Romo, advirtió que la reforma hará que Banxico y el sistema financiero operen con menores estándares de control y mayor riesgo al lavado.

Nos colocaría en posición de desventaja en la intermediación de recursos en el exterior, dijo.

UIF: hay vulnerabilidad

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales.

En un comentario en su cuenta de Twitter, consideró que la reforma debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de dólares en efectivo, y su incorporación sin generar riesgos de lavado de dinero.

Afirmó que en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 el flujo de dólares en efectivo es una vulnerabilidad, pero no alta.

Urgió a reformar la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La calificadora Moody´s advirtió que de aprobarse en la Cámara de Diputados la Ley del Banxico será negativo para la calificación de México y socavaría la estabilidad económica del país.

Comprometer la autonomía del banco central socavaría la piedra angular de la estabilidad macroeconómica del país, clave de su perfil crediticio, dijo.