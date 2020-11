Ley no permite a Banxico usar reservas para financiar a Pemex: Gerardo Esquivel

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, dijo este miércoles que la ley no permite que las reservas internacionales administradas por el banco central sean utilizadas para financiar a Pemex, como se planteó en el consejo de administración de la petrolera.

"No, no lo permite la Ley del Banco de México (Arts. 19 y 20)", publicó Esquivel en su cuenta de Twitter en respuesta a una pregunta de un seguidor.?También entró al debate el economista Manuel Sánchez, quien fue subgobernador en el banco central del 27 de mayo de 2009 al 31 de diciembre de 2016.

En su cuenta de Twitter, Sánchez calificó a los valores emitidos por la empresa productiva del Estado como "bonos chatarra".

"La propuesta no es viable. La Ley establece que la reserva de Banxico puede invertirse en valores 'considerados de primer orden', en ME y a cargo de entidades del exterior. Pemex es nacional y sus bonos son 'chatarra'", mencionó en sus redes sociales.

EL UNIVERSAL publicó este miércoles que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) explorará la posibilidad o alternativa de que el Banco de México invierta las reservas internacionales en bonos de deuda de la empresa para resolver sus pesados pasivos y vencimientos programados en los próximos tres años por casi 31 mil millones de dólares.